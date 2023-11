Ostatni partner Gabriela Seweryna. "Najprzystojniejszy". Okropne, co razem przeszli!

Tak mieszkał Gabriel Seweryn z "Królowych życia". Apartament w Warszawie urządził luksusowo, a co z mieszkaniem w Głogowie?

Gabriel Seweryn nie żyje. Gwiazdor programu "Królowe życia" i popularny projektant przez lata z wzajemnością zakochany był w Rafale Grabiasie, z którym występował w popularnym show. Panowie w ostatnich latach byli ze sobą skonfliktowani, a ich rozstanie odbiło się szerokim echem w mediach. Po śmierci dawnego partnera jednak Rafał Grabias zachował się z wielką klasą. Najpierw zamieścił wzruszający wpis na Instagramie, a potem w rozmowie z "Super Expressem" zdobył się na szczere wyznanie. - To dla mnie zbyt osobiste, żebym komentował śmierć Gabriela publicznie. Najpiękniejsze wspomnienia zostaną na zawsze w moim sercu - zapewnił dawny partner Gabriela Seweryna. Ostatnią miłością projektanta był Kamil Bieła. Celebryta był zachwycony swoim młodszym o 25 lat partnerem. Mówił, że jest "najprzystojniejszy" i "najpiękniejszy". Ponowie jednak mieli też trudne chwile. Okropne, co razem przeszli.

Gabriel Seweryn i Kamil Bieła potwierdzili, że są razem w 2021 roku. Panowie byli bardzo mocno atakowani przez hejterów. - Jestem szczęśliwy z Kamilem. Codziennie atakują nas niewyobrażalną wręcz agresją w komentarzach oraz w wiadomościach prywatnych na Instagramie - żalił się projektant w rozmowie z Pomponikiem. Gabriel Seweryn narzekał też, że nie czuje się komfortowo na ulicy. - Na własnej skórze odczuwam uprzedzenie i wrogość do osób homoseksualnych. Myślę, że pod tym względem jest teraz gorzej niż za komuny. Ale ja nie zamierzam ukrywać się ze swoją miłością! Dlaczego mam nie chodzić ulicą z Kamilem za rękę? Dlaczego nie możemy się pocałować, kiedy mamy na to ochotę? Podobno żyjemy w wolnym kraju, czyż nie? - denerwował się celebryta. - Oświadczam wszem wobec, że dla mnie pan Kamil Bieła jest najpiękniejszy i najprzystojniejszy na świecie. Mielibyśmy razem raj na ziemi, gdyby nie to, że hejterzy zgotowali nam istne piekło - podkreślił Gabriel Seweryn.