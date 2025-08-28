Mimo zapowiedzi rządu Tuska o wstrzymaniu dotacji państwowych, fundacje związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem odnotowały rekordowe wyniki finansowe w 2024 roku.

Fundacja Nasza Przyszłość podwoiła przychody do 10,5 mln zł i zysk do 4,1 mln zł, głównie dzięki hojności podatników (1,5% podatku).

Lux Veritatis przekształciła ubiegłoroczną stratę w zysk netto 2,2 mln zł, a głównym źródłem finansowania były darowizny od wiernych.

Jak to możliwe, że imperium ojca Rydzyka prosperuje bez państwowych dotacji? Odkryj szczegóły, czytając dalej.

Tadeusz Rydzyk znów na fali

Ojciec Tadeusz Rydzyk to jedna z najbardziej znanych i zarazem kontrowersyjnych postaci życia publicznego w Polsce. Największą rozpoznawalność przyniosło mu założenie w 1991 roku Radia Maryja, czyli katolickiej rozgłośni, która szybko stała się nie tylko medium religijnym, ale i istotnym głosem w debacie polityczno-społecznej. Z czasem wokół Radia Maryja powstało całe imperium medialne i edukacyjne.

Fundacje Rydzyka, w tym m.in. Lux Veritatis i Nasza Przyszłość angażują się w projekty medialne, edukacyjne i kulturalne, a ich działalność od lat przyciąga uwagę opinii publicznej, zarówno ze względu na sukcesy, jak i na krytykę związaną z dotacjami państwowymi. Co ciekawe, w ostatnim czasie opublikowano najnowsze sprawozdanie finansowe za rok 2024, z którego dowiadujemy się, jakie przychody zyskały fundacje słynnego redemptorysty. Wiemy jedno - będziecie w szoku!

Rekordowe zyski fundacji ojca Rydzyka w 2024 roku

Pomimo zmiany władzy i zahamowania finansowania z budżetu państwa, fundacje związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem - Nasza Przyszłość i Lux Veritatis odnotowały w 2024 roku spektakularne wzrosty przychodów i zysków.

Jak podaje portal wiadomosci.wp.pl, fundacja Nasza Przyszłość osiągnęła w 2024 roku przychody na poziomie 10,5 mln zł, zaś zysk wyniósł aż 4,1 mln zł. To skok w porównaniu z rokiem 2023, gdy odnotowano przychody na poziomie 5,7 mln zł, a zysk 1,1 mln zł. Znaczącym źródłem finansowania była danina z 1,5 proc. podatku, bowiem aż 6,5 mln zł trafiło od podatników.

Lux Veritatis natomiast jako nadawca TV Trwam, także odnotowała znaczący wzrost przychodów w 2024 roku - o 7% względem 2023. Głównym źródłem finansowania były darowizny od wiernych: 40,58 mln zł. Co ciekawe, fundacja przekształciła stratę z 2023 (–3,67 mln zł) w zysk netto w wysokości 2,2 mln zł.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Majątek Tadeusza Rydzyka

Jak powszechnie wiadomo, podczas rządów PiS fundacje Rydzyka cieszyły się znacznym wsparciem. Instytucje te otrzymały ponad 380 mln zł z budżetu państwa. Aktualnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bowiem po zmianie rządu wypłaty finansowe zakończyły się całkowicie.