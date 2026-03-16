Piłka nożna pomaga im wyjść z uzależnienia! Ruszyła zbiórka na boisko dla młodzieży

Sport to nie tylko zdrowie fizyczne. To też zdrowie psychiczne i najlepiej wiedzą o tym dzieci, które trafiły do młodzieżowego ośrodka terapii uzależnień w Pile.

Tworzymy miejsce z myślą o młodych ludziach, potrzebujących intensywnego wsparcia w najtrudniejszym momencie swojego życia. Są u nas osoby od 13 do 18 roku życia - tłumaczy Super Expressowi Daniel Otto, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, dyrektor Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Pile.

Stowarzyszenie Monar to największy ośrodek leczenia uzależnień w Polsce, w Pile przebywa obecnie 20 młodych osób. Żeby się tu dostać, ze względu na dużą liczbę osób potrzebujących pomocy, często obowiązuje lista kolejkowa.

W Pile obok terapeutów czeka na uzależnioną młodzież… trener ulicznej piłki nożnej - Piotra Piasta, który podkreśla, że dla dzieci z Monaru sport to nie tylko rozrywka, ale też ważny elementem terapii i codziennej pracy nad sobą.

Piłka uliczna pomaga im odreagować emocje, uczy zasad współpracy, odpowiedzialności oraz wzmacnia poczucie własnej wartości - mówi Super Expressowi Piotr Piasta, który jest też założycielem stowarzyszenia One Passion One Love, które zainicjowało zbiórkę dla młodych sportowców i to właśnie dla nich podjęto decyzję o budowie boiska do piłki ulicznej na terenie ośrodka.

Zapał jest, miejsce jest, piłkarze i piłkarki czekają, nie ma tylko… pieniędzy.

Potrzebujemy 40 tys. zł, na razie mamy nieco ponad 5 - wyjaśnia Piasta.

Dzieciom, które trafiły tutaj, by ratować swoje życie można pomóc TUTAJ w realizacji pasji. Środki ze zrzutki będą przekazane w formie darowizny dla ośrodka Monar Piła.

Piłka uliczna (street soccer) to dynamiczna gra na małym boisku, często z bandami, skupiająca się na technice i dryblingu. W polu gra w jednej drużynie 3 zawodników plus bramkarz. Ze względów bezpieczeństwa niedozwolone są wślizgi. Często gra się na czas lub do określonej liczby bramek.

Boisko do piłki ulicznej jest znacznie mniejsze niż tradycyjne. Zazwyczaj ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 22 x 16 metrów. Popularne są również mniejsze wymiary, zależne od dostępnej przestrzeni. Boiska często są otoczone bandami o wysokości ok. 1,10 m.

Charakterystyczne są też małe bramki - zazwyczaj o wymiarach 300x100 cm.