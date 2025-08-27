Mieszanka dziadzia Henia na czyszczenia kuchenki. Ten składnik rozpuszcza tłuszcz lepiej niż każdy kupny płyn

Karolina Piątkowska
2025-08-27 10:25

Zaschnięte resztki jedzenia i tłuszcz dumnie zdobią kuchenkę gazową, a żaden płyn nie może ich domyć? Dziadek Henio miał na to swój sposób. Mieszał ze sobą te dwa składniki, nasączał w nich ściereczkę i przykładał ją do zabrudzonych elementów kuchenki gazowej. Tłuszcz i inne plamy usuwały się za jednym pociągnięciem.

Czyszczenie palników kuchenki

i

Autor: Shutterstock/ Shutterstock
  • Zabrudzenia na kuchence gazowej są trudne do usunięcia, ale domowe sposoby są często skuteczniejsze niż sklepowe środki.
  • Dziadek Henio miał sprawdzony sposób: mieszanka octu, soli i wody skutecznie rozpuszcza tłuszcz.
  • Poznaj przepis na tę magiczną mieszankę i dowiedz się, jak krok po kroku wyczyścić kuchenkę gazową, by lśniła czystością!

Czyszczenie kuchenki gazowej z tłuszczu. Mieszanka dziadka Henia usunie każde zabrudzenie

Gotowanie zdecydowanie nie należy to czystych czynności. Zawsze coś pryśnie, spadnie i poplami. Zabrudzenia pojawiające się na kuchence gazowej nie należą się najłatwiejszych w usuwaniu. Nagrzana powierzchnia kuchenki sprawia, że zabrudzenia zastygają i trudno je doczyścić. Pamiętaj, aby nigdy nie myć kuchenki gazowej tuz po gotowaniu. Palniki i powierzchnia wokół jest gorąca. Możesz się poparzyć, a tłuste zabrudzenia jedynie rozsmarujesz.

Klasyczne środki czystości, jak płyny do naczyń raczej nie radzą sobie z usuwaniem zabrudzeń z kuchenki gazowej. W takim przypadku lepiej jest sięgnąć po domowe sposoby, które rozpuszczają tłuszcz.

Mój dziadek Henio miał na to swój sposób. Zawsze, gdy babcia gotowała i zostawała brudna kuchenka gazowa, to dziadek sięgał po swoją mieszankę. W niewielkiej misce mieszał 0,5 szklanki białego octu z 2 łyżeczkami soli kuchennej i 0,5 szklanki wody. Nasączał w tym roztworze ściereczkę i delikatnie przykładał ją do największych zabrudzeń na kuchence gazowej. Odczekiwał kilkanaście sekund i okrężnych ruchem przecierał powierzchnie. W ten sposób kuchenka znów była czysta.

Biały ocet to niezastąpiony pomocnik podczas sprzątania. Jego kwasowa formuła świetnie rozpuszcza trudne zabrudzenia, takie jak tłuszcz i spalenizna. Dodatkowo ocet odświeża i dezynfekuje czyszczone powierzchnie. Usuwa brzydkie zapachy i pozostawia czystość. Z kolei sól kuchenna jest naturalnym środkiem czyszczącym. Rozpuszcza większe zabrudzenia.

Super Express Google News
