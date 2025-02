Prowadzące "Farmy" tuż przed finałem oceniły uczestników. "Prawda w końcu wychodzi"

Finał "Farmy" zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Prowadzące program postanowiły podsumować mijający sezon i ocenić uczestników, którzy dostarczyli widzom wielu wrażeń. Jak przyznają siostry Krawczyńskie, w rozmowie z Telewizją Polsat, kluczową rolę w budowaniu napięcia odgrywają nie tylko trudne zadania, ale przede wszystkim silne osobowości.

Wiedziałyśmy, że emocje w programie budują nie tylko pojedynki i zadania, ale przede wszystkim ludzie. Od początku zależy nam, żeby uczestnicy byli różnorodni, wtedy widzowie mogą się z nimi utożsamić i dostrzec w nich cząstkę siebie. Zresztą wyniki oglądalności mówią same za siebie. Pobiliśmy kolejne rekordy! – podkreślają prowadzące programu " Farma " w rozmowie z Telewizją Polsat.

Jedną z najbardziej wyrazistych postaci była Danuta, która od pierwszego dnia wzbudzała skrajne emocje i była jedną z najbardziej wyrazistych postaci

Nie tylko Danka przyciągnęła uwagę widzów. Program w tej edycji dostarczył wielu wzruszających momentów, szczególnie za sprawą rodzinnych więzi. Relacja Bandiego z synem Jankiem była dla wielu uczestników ogromnym problemem, gdyż tworzyli oni bardzo silny sojusz.

Z przyjemnością obserwowałyśmy, jak pozostali kombinują, jak go osłabić - przyznają siostry Krawczyńskie.

Jednak "Farma" to nie tylko relacje, ale także strategiczne zagrania i nieoczekiwane zwroty akcji.

Każda edycja pokazuje, że poza wygrywaniem pojedynków równie ważne są sojusze. To one dają poczucie bezpieczeństwa w głosowaniach. W tym sezonie widzieliśmy, jak łatwo można się na nich zawieść. Pozornie silniejsza grupa, którą wielu widzów widziało w finale, zaczęła się wykruszać. To była prawdziwa lekcja strategii i lojalności!