Duch Danki nie opuszcza "Farmy". Wiemy, kto odpadł tuż przed finałem

"Farma": Duch Danusi nie opuszczał gospodarstwa

"Farma" to reality-show, które zadebiutowało na antenie Polsatu w styczniu 2022 roku. Uczestnicy programu świadomie porzucą swój nowoczesny styl życia i zamieszkują w wiejskim gospodarstwie, bez prądu, bieżącej wody i internetu. Farmerzy pochodzą z różnych środowisk. Czeka ich siedem tygodni ciężkiej pracy i walki o przetrwanie w opuszczonym siedlisku. Uczestnicy programu walczą o tytuł Super Farmera, Złote Widły oraz 100 tysięcy złotych.

Czwarty sezon "Farmy" emitowany jest od początku stycznia. Nowe odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00. Program powoli zbliża się do wielkiego finału, a w stawce zostało już tylko czterech uczestników. W poniedziałkowym odcinku z programem pożegnała się charyzmatyczna Danusia, która była kolorowym ptakiem tego sezonu. Jej duch nie opuścił jednak "Farmy".

"Farma": Pocałunek śmierci od Danuty

W walce o finał pozostali - Kaja, Żaneta, "Bandi", "Surfer" oraz Michał. Decyzją Danusi ten ostatni został nominowany do pojedynku. Reszta uczestników walczyła o przetrwanie w "błotnej" konkurencji. W ciągu trzech minut musieli przenieść jak najwięcej błota z balii na starcie do wiadra. Mogli do tego używać jedynie własnego ciała.

Farmerzy, dziś każdy z was gra o siebie. To pojedynek indywidualny. Zwycięstwo tu oznacza kolejny krok w stronę finału - powiedziała Ilona Krawczyńska.

W rywalizacji najgorzej poradziła sobie Żaneta i to ona dołączyła do Michała. Pozostała trójka musiała zadecydować, kogo wyeliminować z "Farmy". Ich wybór padł na Michała, który chyba się tego spodziewał.

Michał dostał "pocałunek śmierci" od Danusi, ale odpadł z waszych rąk - podsumowała Ilona Krawczyńska.

O tym, kto zostanie zwycięzcą "Farmy" w piątek zadecydują widzowie.

