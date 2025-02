Czwarty sezon "Farmy" nieubłagalnie zbliża się do końca. Premierowy odcinek trafił na antenę Polsatu początkiem stycznia. W piątek, 28 lutego, dowiemy się kto zdobędzie Złote Widły, tytuł Super Farmera oraz 100 tysięcy złotych. Na tę chwilę z zapartym tchem czekają widzowie oraz sami farmerzy.

Nie da się ukryć, że o żadnej z poprzednich edycji show nie wzbudzała aż tak wielkich emocji. Chociaż widzowie tłumnie zasiadają przed telewizorami, to część z nich nie szczędzi "Farmie" krytyki. Zarzucają programowi, że odszedł od formuły pierwszego sezonu i poważnych, ciężkich zadań jest za mało, za to knowań oraz konfliktów za dużo.

W centrum zainteresowania zarówno widzów, jak i farmerów była szczególnie Danuta. 38-latka dołączyła do "Farmy" w trzecim odcinki i szybko stała się najbardziej wyróżniającą się uczestniczką programu. Zawodowo zajmuje się dziennikarstwem motoryzacyjnym. W sieci prowadzi konta skierowane do kobiet w branży motoryzacyjnej.

Zobacz również: "Farma 4". Widzowie wieszali psy na Dance. Wystarczył jeden pojedynek i wszystko się zmieniło

Widzowie szybko podzielili się na miłośników i krytyków Danuty. Pojawiały się nawet głosy, że została specjalnie podstawiona przed producentów "Farmy". Nie można zaprzeczyć, że wprowadziła ona do programu sporo zamieszania, a niektóre z jej decyzji zadziwiały resztę farmerów. Jej gorący temperament sprawił, że szybko narobiła sobie w programie wrogów. Głośno było szczególnie o jej konflikcie z Wiolą oraz Michałem.

Im bliżej było do finału, tym więcej widzów kibicowało Danusi. Wiadomo już, że nie ma na to szans. Po przegranym pojedynku, decyzją Michała, Żanety i "Bandiego", charyzmatyczna 38-latka została wyeliminowana z rywalizacji.

W sercu zabieram przepiękną przygodę, gdzie mogłam być sobą. Na pewno wychodzę silniejsza. To, że płaczę, to nie znaczy, że jestem słaba, ale po prostu jestem wzruszona - powiedziała ze łzami w oczach farmerka.

O ile pozostali farmerzy raczej nie będą za nią tęsknić, to widzowie już tak. Część z nich twierdzi nawet, że bez niej nie ma już sensu oglądać dalej. W komentarzach na oficjalnych profilach "Farmy" aż zawrzało. Większość internautów wyraża żal po odejściu Danki.

Dosłownie po odejściu Danusi nie ma już co oglądać. Mega przykro mi jest. Danka bardzo dużo wniosła;

Co jak co ale Danka była najbardziej charyzmatyczną i przynajmniej nie było nudno podczas oglądania;

Danusia bez Ciebie to już nie ma co oglądać farmy;

Danusia dla mnie byłaś najlepsza;

Prawda jest taka, że gdyby nie Danka to na tej farmie jedyne co by się widziało to ich ciągłe knucia. A tak przynajmniej trochę dawki różnego humoru Danusia im wprowadziła;

Aż mi łzy poleciały;

Z dniem dzisiejszym kończę oglądać farmę;

Danka Ty i tak wygrałaś tą farmę!;

No to dla mnie koniec farmy, nie ma co oglądać - pisali zawiedzeni fani.