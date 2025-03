Dopiero co skończyła się "Farma 4", a tu taka sensacja z Danką! Chodzi o "Taniec z Gwiazdami"

Danka z programu "Farma 4" chce do "Tańca z Gwiazdami". Bardzo jasna deklaracja

Każdy, kto oglądał czwartą edycję programu "Farma 4", doskonale wie, kim jest niedająca sobie dmuchać w kaszę łowiczanka Danka, czyli Danuta Gołębiewska. Uczestniczka show mimo że nie dotarła do finału rywalizacji, zdobyła liczne grono fanów, dla których stała się prawdziwą bohaterką. Do historii przeszło to, gdy Danka do pionu postawiła jednego z "fikających" farmerów, mówiąc mu wprost, że... "nie ma jaj". Mocny charakter i niestosowanie zasad dyplomacji przysporzyło łowiczance wrogów wśród uczestników "Farmy". Nie dziwi zatem to, że finał oglądać mogła jedynie w telewizji. Danka jednak już tego nie rozpamiętuje i myśli o nowych wyzwaniach. Jednym z nich jest udział w programie "Taniec z Gwiazdami"! Dopiero co skończyła się "Farma 4", a tu taka sensacja z Danką! Celebrytka złożyła bardzo jasną deklarację.

W rozmowie z "Super Expressem" Danuta Gołębiowska podkreśliła, że udział w "Farmie" był dla niej "przepiękną przygodą". Danka nie zamierza jednak poprzestać na wspomnieniach. Teraz jej celem jest udział w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazdą już jest, więc chyba przeszkód nie ma.

Czyham na "Taniec z Gwiazdami", będę się tam przypominać

- zapowiedziała łowiczanka. Gdyby nie wyszło z tanecznym show, Danka ma też wariant B. Jest nim dołączenie do programu "Gogglebox. Przed telewizorem"! Biorąc pod uwagę to, że i "Farma", i "Taniec z Gwiazdami" są produkcjami Polsatu wydaje się naturalne to, że Dankę zobaczymy w kolejnej edycji tanecznego show.

Danka ujawniła sekret "Farmy 4". Skomplikowana operacja

W naszym wywiadzie Danuta Gołębiewska ujawniła też tajemnicę dotyczącą znanych z programu "Farma 4" kotów: Miętusa i Pokrzywki. Łowiczanka przygarnęła je, zanim show został wyemitowany w Polsacie. Wiązało się to ze skomplikowaną operacją.

Teraz już kotki mieszkają ze mną, ale przez cały czas (do odcinka, w którym Danka odpadła z "Farmy" - red.) mieszkały u moich rodziców, w domu z ogródkiem, ale to było dlatego, że nie chciałam, zeby było je widac, żeby nie zdradzić sekretu, tym bardziej, że kręcę dużo rolek na Instagrama, a koty miauczą

- wyjawiła nam Danka.

Przypomnijmy, że program "Farma 4" ostatecznie wygrał góral Bronisław Bandyk, czyli popularny "Bandi". Tuż po finałowym odcinku doszło do niecodziennej sytuacji. Inny finalista - Łukasz "Surfer" Zarzycki - publicznie oświadczył się swojej partnerce. Dodajmy, że z powodzeniem.

"Farma 4". Danka była czarnym charakterem. Nagle widzowie zmienili o niej zdanie

