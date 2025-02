"Farma 4". Wielka tajemnica Danki wyszła na jaw tuż przed finałem! Ukrywała dwa stworzenia

Tego nikt się nie spodziewał Danka z programu "Farma" już po tym, gdy odpadła z programu zdradziła naszej dziennikarce Iwonie Janczewskiej wielką tajemnicę! Ci, którzy oglądali "Farmę 4", na pewno pamiętają dwa urocze kotki: Miętusa i Pokrzywkę. Futrzaki znalazły nowy dom właśnie u Danki. To jednak już wiadomo. Nikt nie wiedział za to, że uczestniczka show ukrywała oba stworzenia w domu rodziców! Wszystko dlatego, by nie wydało się przed czasem, że odpadła z "Farmy". Skomplikowana operacja zakończyła się sukcesem.

Teraz już kotki mieszkają ze mną, ale przez cały czas (do odcinka, w którym Danka odpadła z "Farmy" - red.) mieszkały u moich rodziców, w domu z ogródkiem, ale to było dlatego, że nie chciałam, zeby było je widac, żeby nie zdradzić sekretu, tym bardziej, że kręcę dużo rolek na Instagrama, a koty miauczą

- wyjaśniła nam charyzmatyczna uczestniczka show Polsatu. Danka zdaje sobie sprawę z tego, że koty w domu wiążą się z licznymi obowiązkami i potrafią wywrócić życie do góry nogami.

Bandi bezpieczny w finale "Farmy 4"! Surfer i Kaja walczyli o ostatnie miejsce szukając klucza w stogu siana!

One jedzą dwa razy więcej niż mój pies, załatwiają się też dwa razy więcej, jest prześmiesznie, moja sunia Pomerania jest obrażona, walczy o swoje terytorium, one ustawiają ją do kąta (...). Czeka mnie remont mieszkania, musze je przystosować do kotów (...). O koty zadbam jak o własne dzieci

- deklaruje gwiazda "Farmy 4".

Przypomnijmy, że Danka w programie "Farma 4" budziła skrajne emocje. Widzowie długo jeszcze będą wspominać sytuację, w której kobieta wypaliła do jednego z kolegów, że "nie ma jaj". To jednak nie uchroniło Danki przed odpadnięciem z programu. Koledzy byli bezlitośni.

Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że jest sporym zagrożeniem. Z drugiej strony wnosi kiepską atmosferę. No więcej nie będę już nic dodawał. Padło na Dankę

- oznajmił Michał. Mimo to dla oglądających "Farmę" to właśnie Danka jest prawdziwą zwyciężczynią show.

Tylko u nas Danka zdradza kulisy Farmy! Była podstawiona?

W galerii prezentujemy zdjęcia Danki z "Farmy 4"

Sonda Oglądasz program "Farma"? TAK NIE

Autor: