Bandi bezpieczny w finale "Farmy 4"! Surfer i Kaja walczyli o ostatnie miejsce szukając klucza w stogu siana!

Bandi z "Farmy" w ekskluzywnym wywiadzie tylko dla Super Expressu mówił: Starszy, ale "nie dał sobie, jak to się tu gada, do gaci srać!". Czy tak tajemniczo dał nam sygnał, że to on wygra "Farmę 4"? Finał show odbędzie się w Polsacie 28 lutego 2025 roku o godz. 20. My już wszystko wiemy, że Bandi jest w finale! Surfer i Kaja zawalczyli o ostatnie miejsce w ostatnim 40. odcinku.