Bandi wygrał "Farmę 4"! Za 100 tys. zł kupi sobie krowę i da jej na imię Borówka

Myślę, że "jakbyśmy poszli obydwa" z Jaśkiem, to nam tam więcej ludzi niepotrzebnie (śmiech). No wie Pani, ale tak serio uważam, że teraz już "Farma" jest z na takim etapie, że każdy walczy o to, aby zajść jak najdalej, żeby się wbić na podium, na tę półkę, czy pierwsze miejsce, czy drugie, czy trzecie. Każdy już teraz walczy. Ja myślę, że w programie trzeba być sobą. Wiadomo, sojusze potrzebne są, bo bez tego się daleko nie dojdzie. Mówiłem na "Farmie" nie raz, że ja przyszedłem po to, żeby pokazać, co robić, jak robić, przyszedłem po to, żeby walczyć, nie stękać, nie kwękać. I uważam, że zrobiłem to, co zapowiedziałem.