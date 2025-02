Farma 4. Surfer się oświadczył po finale! To przeszło najśmielsze oczekiwania

Za nami czwarta edycja programu "Farma". Rywalizację wygrał Bronisław Bandyk, czyli "Bandi". To jednak nie on skradł show. Tuż po finale bowiem oświadczył się inny uczestnik show - Łukassz Zarzycki, czyli popularny "Surfer". To, co się tam wydarzyło, przeszło najśmielsze oczekiwania.