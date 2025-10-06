Minister Pełczyńska-Nałęcz została teściową! Poprosiła internautów o rady. Ci nie zawiedli

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła przed minionym weekendem, że czeka ją nowa rola w życiu! Chodzi o rolę... teściowej: - Jutro zostanę teściową.🦹‍♀️ Jakieś rady:) - zapytała internautów. Ci od razu ruszyli z pomocą. Jedni wskazywali, że najlepszą radą, jaką można udzielić teściowej to, aby ta jak najmniej się wtrącała w sprawy młodych i, by dała im żyċ po swojemu: - Na luzie, bez kontroli - komentowała jedna z internautek. Inne panie dodały: - Bądź taką treściwą, jaką sama chciałabyś mieć. To wystarczy; Przypomnij sobie siebie z przed lat i swoje potrzeby wtedy i opowiedz o tym młodym. może podzielą się swoimi potrzebami. Wtedy już tylko pozostaje zrozumieć ich potrzeby i próbować się do nich stosować. Nie jest łatwo…

Jeszcze inni zwrócili uwagę na strój, jaki teściowa powinna wybrać na ślub: - Jeśli chodzi o rady, to jutro nie ubieraj się na biało - poradziła jedna z kobiet. Oczywiście porad udzielali też mężczyźni, jeden z nich napisał do minister Pełczyńskiej-Nałęcz nieco żartobliwie: - Na pytanie "na ile mamusia przyjechała?" nigdy nie odpowiadać "a na tyle, na ile będziecie chcieli".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prywatnie

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prywatnie jest żoną i matką trojga dzieci, ma córkę i dwóch synów. Z wykształcenia Pełczyńska-Nałęcz jest doktorem socjologii, politologiem, specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru wschodnioeuropejskiego. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, a po studiach podjęła pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie w 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. „Aktywność polityczna Polaków 1989–1995”. W latach 2012-2014 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2014-2016 ambasadorem Polski w Federacji Rosyjskiej. Pełniła również funkcję dyrektora think-tanku fundacji Forum Idei. Od 2020 do 2023 r. była dyrektorem Instytutu Strategie 2050. 13 grudnia 2023 r. została powołana z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.