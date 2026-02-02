Zaplanuj rodzinną wyprawę w 2026 roku ze Skyscanner!

Rodzinne wyprawy nie wychodzą z mody Rodzinne wyprawy są wyraźnym trendem podróżniczym – wyjeżdżamy razem nie tylko po to, by dzielić koszty, ale przede wszystkim, by spędzać jakościowy czas i tworzyć wspomnienia na całe życie. W obliczu ograniczeń budżetowych i faktu, że wiele osób po 20 roku życia wciąż mieszka z rodzicami, młodsze pokolenia coraz kreatywniej planują sposób podróżowania i dobór kierunków. Dane Skyscanner pokazują, że w ostatnich dwóch latach 45% dorosłych z pokolenia Z podróżowało z rodzicami, 20% milenialsów wybrało wyjazdy z dziećmi i rodzicami, a 18% osób z pokolenia Z zabrało w podróż także dziadków. Aż 30% dorosłych z Gen Z wskazuje oszczędność i wspólne pokrywanie kosztów jako główną motywację, co potwierdza, że troska o finanse idzie w parze z chęcią bycia razem. Trend widać też w zachowaniach rezerwacyjnych – liczba rezerwacji hoteli z użyciem filtra „rodzina” w serwisie Skyscanner wzrosła globalnie o 66% rok do roku.** Dla podróżujących najważniejsze jest dziś: tworzenie wspomnień (50%), nawiązanie prawdziwego kontaktu (42%) oraz podział kosztów (22%) – to połączenie wartości i rozsądku, które definiuje rodzinne wyprawy na 2026 rok.

Nieoczywiste kierunki, oczywiste oszczędności

Jedną z najlepszych strategii przy planowaniu wspólnych wyjazdów jest otwarcie się na alternatywne destynacje – nie zawsze te, które przychodzą do głowy jako pierwsze, oferują najlepszy stosunek jakości do ceny, a dla wielopokoleniowych rodzin to właśnie budżet bywa kluczowy. Na liście najlepszych kierunków wakacyjnych, które odnotowały największy spadek cen lotów rok do roku, znalazły się:

1. Toronto, Kanada

Masz ochotę na dalszą podróż? Toronto odnotowało największe spadki cen lotów. Tętniące życiem miasto, wielokulturowa metropolia i świetna baza do odkrywania Kanady. Topowe muzea, CN Tower, wyspy, akwarium i parki wodne zapewnią atrakcje dla całej rodziny.

2. Pescara, Włochy

Włoskie miasto położone nad Adriatykiem, kusi szerokimi, piaszczystymi plażami idealnymi dla dzieci, ścieżkami rowerowymi i bliskością parków narodowych Abruzji. Warto zaplanować noclegi w ofercie B&B, pensjonatach lub skorzystać z lokalnej agroturystyki i rozważyć wyjazd poza szczytem sezonu, by zyskać spokój i jeszcze lepsze ceny.

3. Kutaisi, Gruzja

Kutaisi to budżetowa brama do zachodniej Gruzji – z łatwymi w organizacji wypadami do jaskiń, kanionów i klasztorów, pyszną (i przystępną cenowo) kuchnią oraz gościnnymi noclegami. Dla rodzin sprawdzi się szczególnie bliskość natury, którą warto odkryć samochodem.

Triki na budżetowe wyjazdy z rodziną

Poza wyborem alternatywnych destynacji warto sięgnąć po sprytne rozwiązania, które pomagają rodzinom łapać najlepsze okazje. Ustaw alerty cenowe i obserwuj ulubione kierunki, by automatycznie dostawać powiadomienia o spadkach cen. Bądź elastyczny z terminami i korzystaj z parametru wyszukiwania „Cały miesiąc”, który w czytelnym kalendarzu pokaże najtańsze dni wylotu i powrotu. Od razu ustaw właściwą liczbę podróżnych – dzięki temu zobaczysz realną dostępność biletów oraz oferty noclegów dopasowane do potrzeb członków rodziny.

Zaplanuj rok pełen wrażeń

Dzięki sprytnemu połączeniu dni urlopowych, weekendów i świąt możesz zyskać więcej czasu na podróże marzeń. Jak to najlepiej wykorzystać? Szukaj okazji, przedłużaj weekendy i zamień je na ekscytujące city breaki. Wolisz dalsze wyprawy? Pierwsza okazja na długi, 9-dniowy wyjazd pojawia się już w maju – nie przegap jej. W odpowiedzi na potrzeby podróżników, Skyscanner oferuje nowość – planer najtańszych kierunków docelowych. Wybierz miesiąc, w którym chcesz podróżować i odkryj top 10 najtańszych kierunków (średnio) w tym czasie! Zainspiruj się i zaplanuj wakacje dla całej rodziny – budżetowo i w swoim stylu.