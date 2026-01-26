Kampania promocyjna POT podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od jednego z najważniejszych sportowych wydarzeń, czyli Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W tym roku odbędą się w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Od 6 do 22 lutego najlepsi z najlepszych będą walczyć o medale. Zimowe IO to także doskonała okazja do promocji Polski za granicą.

Konferencja POT - Polska w Mediolanie

Autor: Polska Organizacja Turystyczna/ Materiały prasowe

Polska Organizacja Turystyczna (POT) przewiduje, że do obu miejsc olimpijskiej rywalizacji przybędzie ok. 3 mln turystów, w tym kibiców. Tego rodzaju wydarzenia niosą ze sobą ogromny potencjał promocyjny. POT planuje przeznaczyć na tegoroczną kampanię promującą Polskę 170 tys. euro. Projekt będzie realizowany pod hasłem #PoloniaDaRecord.

Polski akcent za granicą

– Chcemy zrealizować kompleksową, wielokanałową i długofalową kampanię promocyjną, w której połączymy działania w przestrzeni miejskiej na kluczowych targach turystycznych, a także w mediach cyfrowych. – mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. W przestrzeni miejskiej pojawi się spersonalizowany, kolorowy tramwaj. Kampania outdoorowa obejmie również flotę autobusów i ponad sto nośników w mediolańskim metrze. Szacuje się, że dzięki tym działaniom POT dotrze do 15 mln odbiorców. Równolegle będą się odbywać kampanie internetowe m.in. w mediach społecznościowych. W wizualizacjach pojawia się klepsydra symbolizująca czas na sportowe emocje, ale i na poznanie najmocniejszych atutów Polski: przyrody, aktywnego wypoczynku, lokalnych specjałów, tradycji, miast, turystyki slow i oferty wellness.

POT na największych targach turystycznych

Polska jako kraj partnerski weźmie udział w międzynarodowych Targach BIT w Mediolanie, które będą organizowane od 10 do 12 lutego. Uczestniczyć w nich będzie blisko tysiąc wystawców i ok. 50 tys. odwiedzających. Stoisko Narodowe (pow. 64 mkw.) będzie dobrze widoczne i otwarte z czterech stron, co zapewni lepszą dostępność i pozwoli dotrzeć z przekazem do większej liczby osób. Polska na Tragach BIT jest obecna od ponad 30 lat, w tym roku - pod hasłem „Wypoczynek w rytmie slow”. Do stoiska POT zostali zaproszeni partnerzy, w tym: Regionalne Organizacje Turystyczne Małopolski i Dolnego Śląska, miasta (Warszawa, Łódź i Częstochowa), Polskie Linie Lotnicze LOT i firmy branżowe. Już pierwszego dnia POT planuje zorganizować wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina recital pianistyczny m.in. z udziałem Piotra Pawlaka, uczestnika zeszłorocznego chopinowskiego konkursu pianistycznego oraz włoskiego pianisty. Po uczcie muzycznej przyjdzie czas na zasmakowanie w polskiej kuchni. Zaplanowane jest też spotkanie studentów z byłym rekordzistą świata w chodzie sportowym, Robertem Korzeniowskim i malowanie porcelany z Bolesławca. Cały projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Rekordowy rok w polskiej turystyce

Z najnowszych danych GUS za 10 miesięcy wynika, że 2025 r. był rekordowy dla polskiej turystyki. Nasz kraj odnotował 10-proc. wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej (ponad 36 mln osób), a w przypadku turystów z zagranicy jest to wzrost aż o 12 proc.

Do Polski coraz chętniej przyjeżdżają turyści z zagranicy, m.in. z:

  • Niemiec (ok. 1,7 mln osób),
  • Ukrainy (782 tys.),
  • Wielkiej Brytanii (647 tys.),
  • USA (534 tys.),
  • Czech (409 tys.),
  • Włoch (274 tys.).

Znacząco wzrosła liczba turystów z Włoch, bo o ponad 27 proc. W przypadku Czech był to wzrost o ok. 17 proc. Polskę w ub.r. odwiedziło też o ok. 15 proc. więcej turystów z Francji.

– W znakomitej większości przypadków mamy do czynienia ze wzrostami dwucyfrowymi. – zaznacza Joanna Węglarczyk, dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju POT.

Wylicytuj „Podróż po Polsce”

– Już po raz trzeci POT wraz z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych grają z WOŚP, przekazując Orkiestrze voucher Śladami Certyfikowanych Produktów Turystycznych POT i serdecznie zachęcamy do tego, aby ten voucher licytować. – mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezes POT. Voucher to zaproszenie do wzięcia udziału w podróży do ośmiu certyfikowanych miejsc w Polsce dla 2 osób. Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej są przyznawane od 2003 r. dla atrakcji spełniających najwyższe standardy jakości usług turystycznych. Każda podróż obejmuje bilety wstępu do miejsc turystycznych lub na wydarzenia, a także noclegi hotelach.

Voucher „Podróż po Polsce” jest dostępny na stronie https://allegro.pl/oferta/podroz-po-top-atrakcjach-turystycznych-polski-18251877498. Weź udział w licytacji, pomagaj i wybierz się w niezapomnianą podróż po kraju!

