Nigdy nie zakładaj czarnych skarpetek do samolotu. Steward wyjaśnił, że mają one ogromny wpływ na bezpieczeństwo podczas lotu

Wybór stroju do samolotu ma kluczowe znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa podróży, o czym często zapominamy.

Były steward ujawnia zaskakujący powód, dla którego nigdy nie powinno się zakładać czarnych skarpetek na pokład samolotu.

Dowiedz się, dlaczego kolor skarpetek może mieć większe znaczenie, niż myślisz, i jak ubrać się, by podróżować bezpiecznie i wygodnie!

Nigdy nie zakładaj czarnych skarpetek do samolotu

Choć mogłoby się nam wydawać, że ubranie, jakie wybierzemy na podróż samolotem nie ma większego znaczenia, to prawda jest taka, że ma ono spory wpływ zarówno na nasz komfort podczas wielogodzinnego lotu, ale też i bezpieczeństwo. Niezaprzeczalnie wybór stroju do samolotu powinien być podyktowany warunkami pogodowymi panującymi w miejscu wylotu, jak i pogodą w miejscu, do którego zmierzamy. W końcu wielu Polaków podróżuje zimą do ciepłych krajów. Wówczas warto postawić na ubranie się warstwami. Oprócz tego bardzo ważne jest, aby postawić na komfort, bo nikt nie będzie czuć się swobodnie siedząc przez kilka godzin w opinających brzuch spodniach. Jednak znaczenie mają także drobniejsze detale garderoby, o których do tej pory nikt nie mówił. Jeden z nich dotyczy skarpetek, a konkretniej ich koloru. Okazuje się, że ogromnym błędem podróżującego samolotem, który może przepłacić swoim zdrowiem, jest założenie na pokład czarnych skarpetek. Uwagę na ten szczegół zwrócił były steward.

Były steward tłumaczy, dlaczego nie powinno się zakładać ciemnych skarpet na pokład samolotu

Kris Major w rozmowie z Metro Online, zwrócił uwagę na szczegół, który wielu osobom wydaje się zupełnie nieistotny. Wyjaśnił, że kolor skarpetek może mieć spore znaczenie podczas nocnych lotów.

Podczas nocnych lotów oświetlenie w kabinie jest przyciemnione, a ciemne skarpetki zlewają się z cieniem

- tłumaczy steward. Oczywiście problem ten pojawia się wtedy, gdy pasażer zdejmie buty i wyciągnie nogi w stronę przejścia między fotelami. Stewardzi i stewardessy podczas lotu wielokrotnie przemieszczają się tym korytarzem między siedzeniami dostarczając pasażerom posiłki i napoje. Najczęściej robią to za pomocą ciężkiego wózka. Czarne skarpetki mogą sprawić, że stopy stają się niemal niewidoczne dla załogi, przez co często potykają się o stopy pasażerów.

Tu nie chodzi o modę, tylko o widoczność. W wąskim przejściu załoga porusza się szybko i musi lawirować między bagażami, łokciami i półśpiącymi podróżnymi

- podkreśla Kris Major.

Jak ubrać się do samolotu?

Podczas podróży samolotem komfort jest kluczowy. Wybierz luźne, przewiewne ubrania, które nie krępują ruchów. Idealnie sprawdzą się dresy, legginsy, szerokie spodnie lub sukienki z miękkich tkanin. Warstwowy ubiór pozwoli Ci dostosować się do zmieniającej się temperatury na lotnisku i w samolocie. Unikaj także syntetycznych materiałów, które nie przepuszczają powietrza – mogą one powodować dyskomfort i pocenie się. Zamiast tego, postaw na naturalne tkaniny, takie jak bawełna, len czy wiskoza.

