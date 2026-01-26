Oto najpiękniejsza wieś na świecie! Niczym Hobbiton i Avonlea w jednym. Turyści walą drzwiami i oknami

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Regina Lisiak
2026-01-26 11:01

To niewielka wieś, która wygląda jak wyjęta z bajki, a jej zdjęcia obiegły cały świat. Bibury w angielskim hrabstwie Gloucestershire od lat uznawana jest za najpiękniejszą wieś na świecie – zachwyca kamienną zabudową, historią sięgającą średniowiecza i sielskim krajobrazem. Dziś jednak to, co przyciąga tłumy turystów, coraz częściej staje się problemem dla jej mieszkańców i lokalnych władz.

Najpiękniejsza wieś świata znajduje się w Anglii

Bibury to niewielka wieś położona w hrabstwie Gloucestershire, w samym sercu regionu Cotswolds. Dziś Bibury bywa nazywana wręcz najpiękniejszą wsią globu – i trudno się temu dziwić. Kamienne domy, wąska rzeka Coln i krajobraz jak z pocztówki sprawiają, że miejsce wygląda jak żywa ilustracja angielskiej sielanki.

Dlaczego Bibury uznano za najpiękniejszą wieś świata?

O wyjątkowości Bibury decyduje przede wszystkim Arlington Row – rząd XVII-wiecznych kamiennych domków z charakterystycznymi stromymi dachami, zbudowanych z lokalnego wapienia. To jeden z najczęściej fotografowanych zakątków Wielkiej Brytanii, regularnie pojawiający się w przewodnikach, albumach i kampaniach promujących Anglię. Domy pierwotnie służyły tkaczom pracującym przy produkcji wełny, a dziś są symbolem tradycyjnej architektury regionu Cotswolds.

Bibury zachowała swój historyczny charakter niemal bez zmian. Brak nowoczesnej zabudowy, spójna architektura i otaczająca zieleń sprawiają, że czas zdaje się tam płynąć wolniej. To właśnie autentyczność i harmonia krajobrazu sprawiły, że wieś zaczęto określać mianem najpiękniejszej nie tylko w Anglii, ale i na świecie.

Historia Bibury – od wełny do turystycznej legendy

Początki Bibury sięgają czasów rzymskich, jednak prawdziwy rozkwit wsi nastąpił w średniowieczu, gdy region Cotswolds stał się centrum brytyjskiego przemysłu wełnianego. Produkcja i handel wełną przyniosły mieszkańcom bogactwo, czego ślady do dziś widoczne są w solidnej, kamiennej zabudowie.

W XIX wieku Bibury zaczęła przyciągać artystów i pisarzy, a jej sława rosła wraz z rozwojem turystyki. Wieś trafiła nawet na okładki brytyjskich paszportów, co tylko wzmocniło jej rozpoznawalność. Z biegiem lat Bibury przestała być jedynie spokojną osadą, a stała się jedną z ikon Anglii.

Turystyczny raj, który stał się problemem

Popularność Bibury ma jednak swoją ciemną stronę. Każdego roku wieś odwiedzają setki tysięcy turystów z całego świata, w tym z Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych. W sezonie letnim wąskie uliczki są zatłoczone, a mieszkańcy skarżą się na hałas, korki i brak prywatności.

Lokalne władze coraz głośniej mówią o zmęczeniu masową turystyką. Wprowadzono ograniczenia w ruchu autokarowym, zmieniono organizację parkowania i apeluje się do odwiedzających o szacunek dla mieszkańców. Bibury nie jest skansenem ani parkiem tematycznym – to wciąż żywa wieś, w której ludzie normalnie mieszkają i pracują.

Piękno, które wymaga równowagi

Bibury pozostaje jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie, ale jej historia pokazuje, że nawet raj może mieć swoje granice. Zachwyt turystów zderza się tu z codziennym życiem mieszkańców, a władze coraz częściej podkreślają potrzebę zrównoważonej turystyki.

To miejsce nadal zachwyca i inspiruje, jednak jego przyszłość zależy od tego, czy uda się znaleźć kompromis między ochroną lokalnej społeczności a nieustającą fascynacją przyjezdnych. Jedno jest pewne – Bibury już na zawsze pozostanie symbolem idealnej, angielskiej wsi.  

Przeczytaj także:
Zazwyczaj jest w bagażu podręcznym i ratuje w samolocie. Teraz już nie użyjesz.…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKA BRYTANIA
WIEŚ