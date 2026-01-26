Oto najpiękniejsza wieś na świecie! Niczym Hobbiton i Avonlea w jednym. Turyści walą drzwiami i oknami

Najpiękniejsza wieś świata znajduje się w Anglii

Bibury to niewielka wieś położona w hrabstwie Gloucestershire, w samym sercu regionu Cotswolds. Dziś Bibury bywa nazywana wręcz najpiękniejszą wsią globu – i trudno się temu dziwić. Kamienne domy, wąska rzeka Coln i krajobraz jak z pocztówki sprawiają, że miejsce wygląda jak żywa ilustracja angielskiej sielanki.

Dlaczego Bibury uznano za najpiękniejszą wieś świata?

O wyjątkowości Bibury decyduje przede wszystkim Arlington Row – rząd XVII-wiecznych kamiennych domków z charakterystycznymi stromymi dachami, zbudowanych z lokalnego wapienia. To jeden z najczęściej fotografowanych zakątków Wielkiej Brytanii, regularnie pojawiający się w przewodnikach, albumach i kampaniach promujących Anglię. Domy pierwotnie służyły tkaczom pracującym przy produkcji wełny, a dziś są symbolem tradycyjnej architektury regionu Cotswolds.

Bibury zachowała swój historyczny charakter niemal bez zmian. Brak nowoczesnej zabudowy, spójna architektura i otaczająca zieleń sprawiają, że czas zdaje się tam płynąć wolniej. To właśnie autentyczność i harmonia krajobrazu sprawiły, że wieś zaczęto określać mianem najpiękniejszej nie tylko w Anglii, ale i na świecie.

Historia Bibury – od wełny do turystycznej legendy

Początki Bibury sięgają czasów rzymskich, jednak prawdziwy rozkwit wsi nastąpił w średniowieczu, gdy region Cotswolds stał się centrum brytyjskiego przemysłu wełnianego. Produkcja i handel wełną przyniosły mieszkańcom bogactwo, czego ślady do dziś widoczne są w solidnej, kamiennej zabudowie.

W XIX wieku Bibury zaczęła przyciągać artystów i pisarzy, a jej sława rosła wraz z rozwojem turystyki. Wieś trafiła nawet na okładki brytyjskich paszportów, co tylko wzmocniło jej rozpoznawalność. Z biegiem lat Bibury przestała być jedynie spokojną osadą, a stała się jedną z ikon Anglii.

Turystyczny raj, który stał się problemem

Popularność Bibury ma jednak swoją ciemną stronę. Każdego roku wieś odwiedzają setki tysięcy turystów z całego świata, w tym z Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych. W sezonie letnim wąskie uliczki są zatłoczone, a mieszkańcy skarżą się na hałas, korki i brak prywatności.

Lokalne władze coraz głośniej mówią o zmęczeniu masową turystyką. Wprowadzono ograniczenia w ruchu autokarowym, zmieniono organizację parkowania i apeluje się do odwiedzających o szacunek dla mieszkańców. Bibury nie jest skansenem ani parkiem tematycznym – to wciąż żywa wieś, w której ludzie normalnie mieszkają i pracują.

Piękno, które wymaga równowagi

Bibury pozostaje jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie, ale jej historia pokazuje, że nawet raj może mieć swoje granice. Zachwyt turystów zderza się tu z codziennym życiem mieszkańców, a władze coraz częściej podkreślają potrzebę zrównoważonej turystyki.

To miejsce nadal zachwyca i inspiruje, jednak jego przyszłość zależy od tego, czy uda się znaleźć kompromis między ochroną lokalnej społeczności a nieustającą fascynacją przyjezdnych. Jedno jest pewne – Bibury już na zawsze pozostanie symbolem idealnej, angielskiej wsi.