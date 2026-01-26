Nagranie z kolędy obiegło sieć. Ksiądz pokazał inne oblicze kościoła

Ksiądz Krzysztof Kołtunowicz zaskoczył internautów, pokazując kolędę w zupełnie nowym świetle, pełnym radości i spontaniczności.

Zamiast tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, ksiądz zaśpiewał z młodą parafianką, tworząc wzruszający duet.

Nagranie z kolędy stało się hitem w sieci, ukazując kościół bliżej ludzi i wywołując falę pozytywnych komentarzy.

Kolęda 2026 powoli dobiega końca, a wraz z nią wyjątkowy czas spotkań, rozmów i refleksji, który co roku wpisuje się w rytm początku nowego roku. W sieci pojawia się coraz więcej podsumowań - artykułów, komentarzy i wpisów w mediach społecznościowych - w których to wierni oraz duchowni dzielą się swoimi doświadczeniami. W ostatnich dniach media społecznościowe obiegł m.in. filmik z kolędy z udziałem ks. Krzysztofa Kołtunowicza, który niemal od razu stał się hitem.

Ksiądz pokazał jak wygląda kolęda

Na profilu ks. Krzysztofa Kołtunowicza na Facebooku pojawiło się nagranie z tegorocznej wizyty duszpasterskiej, które w błyskawicznym tempie obiegło sieć. Internauci mieli bowiem okazuje zobaczyć, że zamiast tradycyjnej rozmowy i modlitwy w jednym z domów było wspólne śpiewanie, mikrofon w dłoni i atmosfera niczym z kameralnego koncertu.

Podczas wizyty duszpasterskiej ksiądz został zaproszony przez młodą parafiankę do wspólnego wykonania utworu "Oceany". Duchowny nie wahał się ani chwili - chwycił za mikrofon i razem z dziewczyną stworzył duet, który szybko skradł serca internautów. W sekcji komentarzy szybko pojawiło się mnóstwo wpisów i zachwytów całą sytuacją:

Super pomysł na kolędę.

Ksiądz jest niesamowity. Super brawo dla Waszego duetu

Witam, pięknie, tak to można kolędować i kolędować

Co ciekawe, Ks. Krzysztof Kołtunowicz posługuje w parafii św. Andrzeja Boboli w Małęczynie i jak podkreślają wierni, doskonale odnajduje się w kontakcie z ludźmi. Duchowny potrafi nawiązywać wyjątkowe relację zwłaszcza z młodszym pokoleniem, a dowodem jest na to nawet fakt, że m.in. na TikToku obserwuje go ponad 440 tys. osób.

Kiedy kończy się kolęda 2026?

Terminy kolędy różnią się w zależności od parafii i nie ma jednej, ogólnokrajowej daty zakończenia obowiązującej wizyty duszpasterskiej. W wielu parafiach kolęda rozpoczyna się po Bożym Narodzeniu i trwa do końca stycznia 2026, a plan odwiedzin ustalany jest lokalnie.