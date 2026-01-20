Proboszcz z Kórnika-Bnina ujawnił, ile zebrał podczas kolędy

Ksiądz Karol Juśkiewicz z parafii św. Wojciecha w Kórniku-Bninie (woj. wielkopolskie) poinformował już wiernych o zakończeniu tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Duchowny podziękował wiernym za spotkania, modlitwy i rozmowy w komunikacie opublikowanym na stronie parafii. Ku zdziwieniu wielu, ksiądz postanowił również poinformować, ile pieniędzy udało mu się zebrać podczas tegorocznych odwiedzin w domach. Okazuje się, że kwota robi wrażenie, bowiem mówimy o aż 21 160,00 zł.

Dobiega końca tegoroczna wizyta duszpasterska zwana kolędą. Bardzo gorąco pragniemy podziękować Wszystkim, którzy otwierali domy i serca. Dziękujemy za wspólną modlitwę, za dzielenie się swoimi radościami i troskami. Dziękujemy za cenne rady i spostrzeżenia dotyczące naszej Parafii i Kościoła. Dziękujemy za transport, poczęstunki, cierpliwość w oczekiwaniu na wizytę księdza, za składane ofiary na cele parafialne - czytamy w komunikacie na stronie parafii bnin.archpoznan.pl.

Ile Polacy zwykle wkładają do koperty?

Jak wiadomo, nie ma oficjalnego "cennika" kolędy – to, ile włożymy do koperty jest kwestią indywidualną i zależy od możliwości finansowych wiernych. W ostatnim czasie powstał jednak sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 2–5 stycznia 2026 roku, dzięki któremu dowiedzieliśmy się ile pieniędzy Polacy chcą przekazywać duchownym na wizytach duszpasterskich.

Najliczniejsza grupa respondentów, bo 41 proc. zamierza ofiarować kwotę od 51 do 100 zł. Co trzeci Polak (33 proc.) deklaruje wydatek do 50 zł, natomiast 15 proc. ankietowanych planuje przekazać od 101 do 200 zł. Kwotę przekraczającą 200 zł zamierza ofiarować natomiast jedynie 5 proc. badanych.

Co ciekawe, w ostatnim czasie badania pokazały, że spora część Polaków chciałaby zmian w kwestii wizyt duszpastrskich. Ponad połowa badanych (52 proc.) ocenia negatywnie przyjmowanie księdza na obiad czy kolację w domu, w tym 29 proc. zdecydowanie krytycznie. Widać więc, że coraz mniej osób chce, aby kolęda wiązała się z przyjmowaniem księdza w domu.