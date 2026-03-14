Płonęły trawy, ogień zajął luksusową willę w Warszawie. Dramatyczna akcja strażaków

Pożar na Bielanach w Warszawie. Ogień z traw przeniósł się na budynek
Dramat rozegrał się w piątek 13 marca w okolicach godziny 12:30 na terenie warszawskich Bielan. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zaprószeniu ognia przy ulicy Raduńskiej, gdzie początkowo zajęły się okoliczne nieużytki. Niestety warunki atmosferyczne sprawiły, że sytuacja błyskawicznie stała się niezwykle groźna dla pobliskich mieszkańców.
Podmuchy silnego wiatru w połączeniu z wysuszoną roślinnością ułatwiły szybkie rozprzestrzenianie się płomieni na pobliski dom. Żywioł w mgnieniu oka strawił poddasze mieszkalnej willi, a gęsty dym unosił się nad całą dzielnicą. Na miejsce natychmiast zadysponowano kilkadziesiąt wozów bojowych straży pożarnej, aby opanować to rosnące zagrożenie.
Trudna akcja gaśnicza przy ulicy Raduńskiej. Strażacy weszli do środka
Ratownicy musieli zmierzyć się z wyjątkowo niesprzyjającymi okolicznościami. Architektura budynku uniemożliwiła strażakom bezpieczny dostęp do płonącego dachu, przez co standardowe polewanie wodą z zewnątrz okazało się w dużej mierze niemożliwe. Dowodzący akcją podjęli decyzję o skierowaniu ratowników bezpośrednio do wnętrza płonącego obiektu.
Potężne siły straży pożarnej ratowały dom na warszawskich Bielanach
Do walki z żywiołem rzucono ostatecznie około dziesięciu zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, w tym jednostki ratowniczo-gaśnicze numer 1, 2, 9, 15 i 16, a także kadetów z Akademii Pożarniczej oraz druhów z OSP Wesoła. Koordynację nad tak dużą operacją przejął Oficer Operacyjny Miasta, a na miejsce zdarzenia przybył osobiście zastępca komendanta miejskiego warszawskiej straży pożarnej, brygadier Jakub Okólski.
Priorytetem dla pracujących na miejscu służb było szybkie stłumienie ognia trawiącego elewację i dach uszkodzonej willi. Równocześnie strażacy musieli nieustannie polewać wodą sąsiednie nieruchomości, aby skutecznie zapobiec przeniesieniu się niszczycielskich płomieni na gęstą zabudowę mieszkalną w tej części miasta.
Zablokowane ulice po pożarze willi na warszawskich Bielanach
Szeroko zakrojona akcja ratunkowa spowodowała ogromne utrudnienia komunikacyjne w całej najbliższej okolicy. Służby całkowicie wyłączyły z ruchu ulice Raduńską, Peplińską oraz Sobocką, kierując pojazdy na objazdy. Funkcjonariusze gorąco prosili lokalnych kierowców i mieszkańców o omijanie strefy działań, co mogłoby narazić ich na niebezpieczeństwo i opóźnić pracę wozów gaśniczych.