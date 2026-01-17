Ferie 2026. Kierunki last minute, które nie zrujnują budżetu. Noclegi nawet od 200 zł

Polskie góry niezmiennie królują wśród kierunków na ferie, odpowiadając za niemal połowę rezerwacji.

Coraz dłuższe "okienko rezerwacyjne" pozwala na większy wybór i oszczędności, ale last minute wciąż dostępne.

Od Bałtyku po miasta i jeziora – poznaj ceny i atrakcje najpopularniejszych regionów na ferie 2026.

Zastanawiasz się, gdzie spędzić ferie zimowe? Odkryj, jak elastyczność w wyborze terminu i miejsca może zapewnić Ci idealny wypoczynek!

Ferie zimowe 2026 last minute. Gdzie wyjechać?

Wśród naszych użytkowników, podobnie jak rok temu, polskie góry pozostają najchętniej wybieranym miejscem wypoczynku na ferie, odpowiadając za blisko połowę rezerwacji. Na drugim miejscu plasują się pobyty nad Bałtykiem, które wybiera co trzeci podróżny. Następnie są miasta i miasteczka oraz kierunki nad jeziorami, na które łącznie przypada niemal jedna piąta rezerwacji. Góry przyciągają stabilnością sezonu i dobrymi warunkami na uprawianie sportów zimowych, morze kusi spokojem poza wakacyjnym szczytem, podczas gdy miasta konkurują ceną i ciekawymi atrakcjami

– tłumaczy Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w portalu rezerwacyjnym Travelist.pl.

Wskazuje jednocześnie na jeden wyraźny trend: tzw. okienko rezerwacyjne jest coraz dłuższe.

Wyjazdy na ferie w górach i nad morzem planujemy dziś średnio na dwa miesiące przed pobytem, ale jeszcze rok temu było to ok. 50 dni. Jako podróżni rozumiemy, że daje to zarówno większy wybór, jak i pozwala na większe oszczędności. Nie oznacza jednak, że osoby niezdecydowane są na straconej pozycji. Oferty ferii last minute w Polsce są dostępne, a właściciele czekają z rozpostartymi ramionami

– dodaje ekspertka.

I tura ferii zimowych 2026 (19 stycznia – 1 lutego)

Mazowieckie, Pomorskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie

Dla mieszkańców tych regionów atrakcyjną opcją w górach jest m.in. Szklarska Poręba, gdzie ceny pakietów zaczynają się od 489 zł za noc1. Z kolei w Karpaczu będzie to co najmniej 630 zł, a w Świeradowie-Zdroju – 649 zł. Nad morzem warto zwrócić uwagę na Kołobrzeg (od 257 zł), Mielno (od 290 zł) i Świnoujście (od 319 zł), gdzie zimą można liczyć na spokojniejszą atmosferę, korzystając przy tym z rozbudowanej infrastruktury oferowanej przez nadbałtyckie hotele.

Tańszą alternatywą są miasta. Na przykład pobyt w Łodzi kosztuje od 320 zł, a w Krakowie od 347 zł. Wśród propozycji nad jeziorami wyróżniają się Żnin (od 450 zł) i Tleń (od 464 zł) w woj. kujawsko-pomorskim.

II tura ferii zimowych 2026 (2 – 15 lutego)

Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Małopolskie, Opolskie

W tym terminie warto spojrzeć w stronę Beskidów. Ustroń oferuje pakiety od 450 zł za noc, w Wiśle znajdziemy je od 478 zł, a w Szczyrku ceny zaczynają się od 671 zł. Dla osób szukających morskiego klimatu ciekawą opcją będą Ustka (od 336 zł), Sopot (od 320 zł) oraz Gdańsk, gdzie pakiety są dostępne od 199 zł za noc.

W przypadku kierunków miejskich wyjazd do Poznania będzie kosztował od 408 zł, podczas gdy za pokój hotelowy w Warszawie zapłacimy co najmniej 445 zł. Wśród spokojniejszych kierunków z dostępem do natury rozważyć warto także Olsztyn (od 400 zł) lub Koprzywnicę (od 364 zł).;

III tura ferii zimowych 2026 (16 lutego – 1 marca)

Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Śląskie

W drugiej połowie lutego atrakcyjnie wypadają Małopolska i Sudety. Stolica polskich Tatr, Zakopane, oferuje pakiety pobytowe od 479 zł za noc. Nieco mniej kosztują noclegi w Polanicy-Zdroju, bo minimum 435 zł, a Krynica-Zdrój pozwala zarezerwować wypoczynek już od 550 zł.Dla spragnionych morskiego powietrza Ustronie Morskie zaoferuje pobyty od 269 zł, Międzyzdroje od 369 zł, a Pobierowo – od 423 zł. Wśród propozycji nad jeziorami warto wyróżnić Mrągowo z cenami zaczynającymi się od 476 zł i Ostródę (od 450 zł). A jeśli marzy nam się city break we Wrocławiu, zaplanujemy go od 238 zł. W Sandomierzu natomiast, który rok temu znalazł się na liście najbardziej klimatycznych miasteczek w Polsce według Magazynu Travelist, za jedną noc trzeba będzie zapłacić od 370 zł.

Kluczem do udanego wypoczynku w trakcie ferii jest elastyczność zarówno w wyborze kierunku, jak i konkretnego terminu wyjazdu. Osoby, które rozważają lokalizacje poza swoim regionem, nadal mogą liczyć na dobre ceny i komfortowe warunki pobytu

– twierdzi Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl.