„Zasmakuj Szczawnicy”. Odkryj miejscowość na nowo na wielu płaszczyznach

Szczawnica oferuje bogactwo zimowych atrakcji, od narciarstwa biegowego po kuligi i uzdrowiskowe kąpiele.

Miłośnicy sportów zimowych znajdą tu zarówno malownicze trasy biegowe, jak i zróżnicowane ośrodki narciarskie.

Poza aktywnościami fizycznymi, Szczawnica kusi tradycyjnymi kuligami z góralską ucztą oraz leczniczymi wodami mineralnymi.

Odkryj wszystkie możliwości, jakie daje Szczawnica zimą – od relaksu w uzdrowisku po niezapomniane przygody na śniegu!

Trasy narciarstwa biegowego

Marzysz o długiej trasie w pięknym otoczeniu? Trasa ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru to niemal 12 km w jedną stronę, prowadząca przez dolinę Dunajca. Szlak oferuje niezrównane widoki i płaski profil, doskonały także dla początkujących narciarzy. W całej pienińskiej miejscowości i okolicy przygotowano więcej tras biegowych, koniecznie zajrzyj i odwiedź Białą Wodę w Jaworkach.

Ośrodki narciarskie

Szczawnica to dwa świetnie przygotowane i zorganizowane ośrodki narciarskie:

PKL Palenica (centrum Szczawnicy) – nowoczesna kolejka krzesełkowa, trasy homologowane FIS, czarne zjazdy oraz strefa nauki dla dzieci i początkujących. Trasa Palenica II o długości ok. 1,8 km zadowoli każdego narciarza. W tym roku ośrodek planuje uroczyste otwarcie tras dla narciarzy 17 stycznia!

Arena Narciarska Jaworki‑Homole – około 3,6–4 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności, obsługiwane przez kolejkę linową i wyciągi orczykowe. Ośrodek stanowi świetną opcję zarówno dla rodzin, jak i dla osób szukających bardziej wymagających tras.

Skitury

Okolice Szczawnicy to świetne miejsce do skituringu! Można tu wybrać trasy prowadzące przez leśne ścieżki i doliny. Małe Pieniny to idealne miejsce dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z tą zimową aktywnością.Na zainteresowanych czeka w przepięknym miejscu schronisko Durbaszka – trasa od parkingu przy rezerwacie Homole w Jaworkach może dalej prowadzić pod Wysoki Wierch aż do stacji narciarskiej Palenica. To propozycja dla osób, które uwielbiają piękne widoki.

Lodowisko i saneczki

W centrum Szczawnicy funkcjonuje lodowisko – doskonałe dla dzieci i dorosłych. Muzyka, wypożyczalnia i specjalna strefa dla najmłodszych zachęcają do pierwszych kroków na lodzie. W pobliżu znajdziesz także przygotowane łagodne górki na sanki, które idealnie sprawdzą się podczas rodzinnych śnieżnych szaleństw.

Kuligi

Jednym z najpiękniejszych sposobów, by ją poczuć, jest tradycyjny kulig. Wyobraź sobie kulig w Szczawnicy: za dnia zachwycający bajkowymi krajobrazami, a nocą – rozświetlony blaskiem płonących pochodni. Świąteczna sceneria, ciepłe światło i cisza spowitego śniegiem lasu tworzą niepowtarzalną atmosferę.

Po przejażdżce czeka prawdziwa góralska uczta i muzyka, która porusza serce. Kapela grająca na żywo, rozgrzewający grzaniec, ognisko i zapach pieczonych kiełbasek – czy może być coś przyjemniejszego zimą w górach?Kulig to znacznie więcej niż tylko sezonowa atrakcja – to zanurzenie w kulturę Pienin i dawne tradycje regionu. Podczas przejazdu usłyszysz opowieści o dawnych mieszkańcach i legendy Białej Wody – żywe dziedzictwo Szczawnicy.

Uzdrowisko w Szczawnicy

Szczawnica to nie tylko malownicze górskie miasteczko, ale i uzdrowisko z 200-letnią tradycją. Słynie ze swoich leczniczych „szczaw” – mineralnych wód o bogatym składzie, idealnych przy schorzeniach dróg oddechowych, układu pokarmowego, moczowego, osteoporozie czy miażdżycy. Uzdrowisko Szczawnica dysponuje 12 źródłami szczaw, których można spróbować w historycznej Pijalni Wód Mineralnych przy Placu Dietla.

Zastanawiasz się którą wodę leczniczą warto spróbować? Oto kilka propozycji:

„Józefina” – najstarszy zdrój, znany przed 1810 r. To szczawa polecana przy nieżytach gardła, astmie, rozedmie, skazie moczanowej i otyłości.

„Stefan”– odkryty w 1822 r. pomaga przy schorzeniach dróg oddechowych, stanach zapalnych, a także przy problemach układu moczowego i miażdżycy.

„Helena”– wydobywana od 1966 r. z odwiertu w Parku Dolnym, dzięki żelazu wspomaga leczenie anemii, obniża cholesterol, działa przy osteoporozie, astmie i chorobach trawienia.