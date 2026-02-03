To najlepsze miasto na zimowe wyjazdy Polaków. Ten aquapark trzeba odwiedzić

„Zimowe Gwiazdy Travelist” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rankingów w Polsce poświęconych krajowej turystyce zimowej. Tysiące internautów głosowało w pięciu kategoriach, wybierając spośród 50 destynacji i podmiotów nominowanych przez redakcję Magazynu Travelist.

Najpopularniejszą miejscowością w górach zostało Zakopane z wynikiem 17,36 proc. Drugie miejsce zajęła Krynica-Zdrój (13,61 proc.), a trzecie – Karpacz (13,53 proc.). Z kolei w kategorii „Miejscowość nad morzem” internauci najchętniej wskazywali Kołobrzeg, który uzyskał 22,74 proc. głosów. Na podium znaleźli się również reprezentanci Trójmiasta: Gdańsk (19,87 proc.) oraz Sopot (12,06 proc.).

Za najlepszy ośrodek narciarski został uznany Zieleniec Sport Arena, uzyskują 16,50 proc. głosów. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Szczyrk Mountain Resort (14,05 proc.) oraz PKL Jaworzyna Krynicka (13,37 proc.). Wśród term i aquaparków najbardziej wyróżnił się Aquapark Fala w Łodzi, zdobywając 19,09 proc. głosów. Drugą lokatę wywalczyły Termy Chochołowskie (14,26 proc.), a trzecią – Termy BUKOVINA (13,29 proc.).

W kategorii „Atrakcja sezonu” z dużą przewagą zwyciężyło Orientarium ZOO Łódź, które zdobyło 26,24 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Sankolandia w Muszynie z wynikiem 10,20 proc. wskazań. Na trzeciej pozycji uplasowało się Kolejkowo, na które zagłosowało 10,02 proc. uczestników.

Ulubieńcy Polaków ponownie na podium

– Trzecia edycja „Zimowych Gwiazd Travelist” pokazała, że Polacy mają swoich sprawdzonych zimowych faworytów, którzy również w zeszłym roku pojawili się w czołówce zestawienia. Kołobrzeg i Gdańsk ponownie znalazły się w TOP 3 nad morzem, Zakopane i Karpacz od lat są liderami w górach, a wśród ośrodków narciarskich czy atrakcji zimowych pozostają silne marki, które konsekwentnie budują swoją pozycję i rozwijają ofertę. Dla branży turystycznej to czytelny sygnał, że jakość, różnorodność i całoroczna atrakcyjność mają ogromne znaczenie – mówi Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

Trzecia odsłona plebiscytu „Zimowe Gwiazdy Travelist” odbyła się pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreślając jego znaczenie w promocji polskich regionów i atrakcji. – Ranking Magazynu Travelist prezentuje wyjątkowe walory turystyczne Polski w jej zimowej odsłonie, inspirując do podróżowania po kraju poza sezonem letnim. Stanowi to zachętę do podejmowania kolejnych inicjatyw promujących nasz kraj jako doskonałą destynację turystyczną – podkreśla Magdalena Krucz, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.