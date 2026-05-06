Philips Hue prezentuje Sports Live: Poczuj magię stadionu w swoim domu

Nowy wymiar domowej rozrywki

Oprogramowanie Sports Live bazuje na ekosystemach rozrywkowych Philips Hue oraz Philips Smart Lighting (connected by WiZ), tworząc wysoce immersyjne sposoby doświadczania treści we własnym domu. System nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń synchronizujących (w tym modułów HDMI) i doskonale uzupełnia istniejące już funkcje, takie jak Hue Sync, czy synchronizacja z tv dostępna w aplikacji WiZ. Zapewnia to maksymalną elastyczność w dopasowywaniu domowej strefy rozrywkowej.

„Dzięki Sports Live wychodzimy poza tradycyjną synchronizację oświetlenia z obrazem na ekranie, poszerzając rolę naszego inteligentnego systemu w świecie sportu. Wykorzystując dane meczowe na żywo do sterowania światłem w czasie rzeczywistym, wkraczamy na zupełnie nowy poziom precyzji i immersji. Zmieniamy sposób, w jaki kibice doświadczają sportu w domu, sprawiając, że każdy mecz staje się naprawdę niezapomnianym wydarzeniem”. - Powiedział John Smith, Business Leader Connected Lighting.

Synchronizacja z meczem w czasie rzeczywistym dzięki danym na żywo

Gdy na boisku mają miejsce przełomowe wydarzenia – od zdobycia bramki po przyznanie kartek – efekty świetlne uruchamiają się błyskawicznie, wprowadzając dynamikę i intensywność meczu prosto do Twojego salonu.[*1] System został zaprojektowany z myślą o transmisjach na żywo. Pozwala użytkownikom na precyzyjne dostosowanie czasu, aby zniwelować drobne opóźnienia w sygnale nadawcy. Jeśli widz zdecyduje się wstrzymać odtwarzanie, efekty świetlne również zostaną zatrzymane, a po wznowieniu oglądania automatycznie zsynchronizują się z aktualnymi wydarzeniami na boisku, zapewniając spójne i precyzyjne wrażenia. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi API[*2] dostarczającemu dane sportowe na żywo, Sports Live łączy domowe systemy oświetleniowe Philips Hue i Philips Smart Lighting z najważniejszymi momentami meczu. Nawet podczas spokojniejszych fragmentów gry oświetlenie robi niesamowite wrażenie. Domowy system inteligentnie dopasowuje się do przebiegu spotkania, wyświetlając barwy Twojej ulubionej drużyny, kolory zespołu prowadzącego w meczu lub ciepłą biel w przypadku remisu, co gwarantuje w pełni spersonalizowane widowisko.

Prosta konfiguracja, płynna synchronizacja

Konfiguracja jest niezwykle szybka i zajmuje zaledwie kilka minut. Wystarczy wybrać ulubioną drużynę i przypisać do niej kompatybilne, kolorowe źródła światła, a system automatycznie połączy się z danymi meczowymi na żywo. Aplikacja Philips Hue: wykorzystuje Philips Hue Bridge, aby połączyć dowolne obsługiwane inteligentne oświetlenie z oprogramowaniem Sports Live i uruchomić łączność w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu zintegrowanego ekosystemu, efekty można łatwo skalować – od jednego pokoju po całą strefę w domu, w zależności od preferencji użytkownika.

Aplikacja WiZ (dla produktów Philips Smart Lighting i wszystkich oznaczonych „Connected by WiZ”): Sports Live działa w oparciu o sieć Wi-Fi, zapewniając łatwy dostęp i możliwość personalizacji bez konieczności używania dodatkowego Bridge’a. System obsługuje nielimitowaną liczbę punktów świetlnych, co pozwala na nieograniczoną rozbudowę domowego centrum rozrywki.

Dostępność

Wdrażanie oprogramowania Sports Live rozpocznie się w maju od komunikatów i prezentacji nowych funkcji wewnątrz aplikacji. Pełna premiera zaplanowana jest na czerwiec 2026 r., co zbiegnie się z rozpoczęciem mistrzostw.

Autor: Philips Hue/ Materiały prasowe

