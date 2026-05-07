Pogoda na weekend w Warszawie 8-10 maja. Nienajlepszy początek! Mieszkańcy mogą liczyć tylko na jeden słoneczny dzień

Natalia Musiał
2026-05-07 13:33

Mieszkańcy Warszawy w weekend 8-10 maja mogą spodziewać się wyraźnej zmiany pogody. Chociaż piątek i sobota zapowiadają się pochmurnie i dość chłodno, z temperaturą w okolicach 13-14 stopni, to niedziela przyniesie znaczną poprawę. Tego dnia na niebie pojawi się słońce, a termometry wskażą nawet 18 stopni Celsjusza, co sprawi, że będzie to najcieplejszy dzień weekendu.



  • Piątek (8 maja): W Warszawie będzie pochmurno i chłodno (do 13°C), z możliwymi symbolicznymi opadami deszczu.
  • Sobota (9 maja): Pogoda będzie podobna do piątku – przeważać będzie zachmurzenie, a temperatura wyniesie około 14°C.
  • Niedziela (10 maja): Przyniesie znaczną poprawę pogody, z bezchmurnym niebem, dużą ilością słońca i temperaturą do 18°C.

Pogoda w Warszawie: 8-10 maja 2026

Nadchodzący weekend w Warszawie podzieli się na dwie zupełnie różne części. Początek, czyli piątek i sobota, upłynie pod znakiem chmur i stosunkowo niskich temperatur. Prawdziwa zmiana aury nadejdzie dopiero w niedzielę, która przyniesie dużo słońca i wyraźne ocieplenie, stwarzając zupełnie inne warunki do spędzania wolnego czasu.

Pochmurny i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się w Warszawie pochmurną aurą. W piątek, 8 maja, na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, a słońce rzadko będzie się przebijać przez chmury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie maksymalnie około 13 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 9 stopni. W ciągu dnia mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Pogodzie towarzyszyć będzie lekki wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s.

Sobota bez większych zmian

Sobota, 9 maja, przyniesie bardzo podobną pogodę do tej z piątku. Niebo nad stolicą wciąż będzie w większości zakryte chmurami. Temperatura w ciągu dnia będzie nieznacznie wyższa i wyniesie około 14 stopni, natomiast nocą termometry ponownie wskażą około 9 stopni. Podobnie jak dzień wcześniej, mogą wystąpić niewielkie opady deszczu. Wiatr utrzyma swoją niewielką prędkość na poziomie około 2 m/s.

Słoneczna i cieplejsza niedziela

Zdecydowana poprawa pogody nastąpi w niedzielę, 10 maja. Tego dnia w Warszawie można spodziewać się bezchmurnego nieba i dużej ilości słońca. Temperatura wyraźnie wzrośnie i w ciągu dnia osiągnie nawet 18 stopni Celsjusza, co uczyni niedzielę najcieplejszym dniem weekendu. Brak opadów i słoneczna aura stworzą przyjemne warunki. Warto jednak zauważyć, że noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza – temperatura spadnie do około 6 stopni. Wiatr pozostanie słaby, z prędkością około 2 m/s.

Weekend w Warszawie. Jak spędzić czas?

Chłodniejszy i pochmurny początek weekendu może sprzyjać aktywnościom, które nie wymagają idealnej aury, jak wizyty w obiektach kulturalnych czy spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Z kolei słoneczna i znacznie cieplejsza niedziela stworzy doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To będzie idealny moment na długi spacer po parkach, rodzinną wycieczkę rowerową czy po prostu relaks w promieniach słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather

