Polski zakład zwalnia pracowników. Pracę straci nawet 350 osób

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-07 20:53

Trudne wiadomości dla pracowników jednego z największych producentów maszyn rolniczych w Polsce. Unia Group przygotowuje zwolnienia grupowe, które mogą objąć nawet 350 osób zatrudnionych w trzech zakładach należących do spółki. Największe redukcje planowane są w fabryce Unia Famarol w Słupsku.

Masowe zwolnienia w polskim zakładzie

Unia Group przygotowuje zwolnienia grupowe i tłumaczy decyzję pogarszającą się sytuacją w branży rolniczej oraz wyraźnym spadkiem liczby zamówień. Problemy odczuwa cały sektor producentów maszyn rolniczych, który od miesięcy mierzy się z malejącym popytem zarówno w kraju, jak i za granicą.

Największe cięcia w Słupsku

Zakład Unia Famarol w Słupsku ma zostać najmocniej dotknięty planowanymi zwolnieniami. Według informacji przekazywanych przez media i przedstawicieli związków zawodowych, pracę może tam stracić ponad 170 osób.

Firma zatrudnia setki osób

Obecnie w trzech polskich zakładach Unia Group pracuje około 925 osób. Informacja o planowanych zwolnieniach została już zgłoszona do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, gdzie znajduje się siedziba spółki.

Rozmowy pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami związków zawodowych nie przyniosły porozumienia. Związkowcy nie zaakceptowali warunków przedstawionych przez firmę. To oznacza, że sytuacja pozostaje napięta, a pracownicy czekają na dalsze decyzje dotyczące skali redukcji.

Kryzys w branży rolniczej odbija się na producentach

Problemy Unia Group oczywiście nie wzięły się znikąd, lecz są związane z trudną sytuacją całego rynku maszyn rolniczych. Branża od dłuższego czasu zmaga się ze spadkiem inwestycji w gospodarstwach rolnych, wysokimi kosztami produkcji oraz rosnącą konkurencją zagranicznych producentów. Mniejsza liczba zamówień powoduje ograniczanie produkcji i konieczność szukania oszczędności. W efekcie firmy coraz częściej decydują się na redukcję zatrudnienia i tym samym setki, a niekiedy nawet i tysiące osób traci posady.

