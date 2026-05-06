Polskie miasto kończy 760 lat i odcina się od dawnej łatki. Szykują się huczne obchody

Koszalin zrywa z łatką przystanku w drodze nad morze

Dla wielu wczasowiczów miasto Koszalin przez całe dziesięciolecia kojarzyło się tylko z tranzytem. Podróżni mijali je w pośpiechu, kierując się prosto do pobliskiego Mielna czy na inne piaszczyste brzegi Bałtyku. Obecnie jednak ta percepcja ulega systematycznej zmianie. Wielowiekowa historia, której korzenie sięgają średniowiecza, a także nieustanny rozwój aglomeracji sprawiają, że dawny punkt przejazdowy z sukcesem wyrasta na docelowe miejsce turystycznych wypraw.

Średniowieczne dziedzictwo. Gród nad Dzierżęcinką i władza Piastów

Najdawniejsze losy osady położonej nad rzeką Dzierżęcinką nierozerwalnie łączą się z okresem Polski Piastów oraz Księstwa Zachodniopomorskiego. Zapiski historyczne, w tym Kronika Wielkopolska, wspominają to terytorium jako jeden z grodów, które w 1107 roku opanował Bolesław Krzywousty.

Pomiędzy X a XIII stuleciem funkcjonowała tu słowiańska wioska, ściśle złączona z pobliskim ośrodkiem kultowym na Górze Chełmskiej. To właśnie tam w XIII wieku powstała chrześcijańska kaplica, dając początek potężnemu w średniowieczu centrum pielgrzymkowemu.

Kluczową datą dla rozwoju Koszalina okazał się rok 1248, gdy miejscowość przeszła pod panowanie biskupa kamieńskiego, by w 1266 roku oficjalnie otrzymać prawa miejskie z rąk Hermana von Gleichena. Decyzja ta, oparta na prawie lubeckim, otworzyła drogę do rozkwitu lokalnego handlu i stworzyła prężny ośrodek administracyjny.

Przynależność do Hanzy i rozkwit handlu morskiego

Następne epoki przyniosły tej lokalizacji znaczne wzmocnienie statusu gospodarczego. Głównym motorem napędowym był prężnie działający handel morski oraz członkostwo w potężnej Hanzie, co stymulowało również postęp w rzemiośle i przemyśle. Choć Koszalin wielokrotnie nawiedzały pożary, a konflikty zbrojne i roszady polityczne oddawały go w ręce Brandenburgii czy Prus, miasto nieustannie rosło w siłę jako strategiczny punkt Pomorza Środkowego. Dopiero w 1945 roku, bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, obszar ten powrócił w granice Polski, przejmując z upływem lat rolę naczelnego ośrodka administracyjnego regionu. Otworzyło to nową kartę w historii, w której zaczęły prężnie funkcjonować instytucje oświatowe, kulturalne i społeczne.

760 lat historii. Jak ukształtowało się współczesne oblicze Koszalina?

Co ciekawe, w 2026 roku Koszalin obchodzi jubileusz 760-lecia. Ten wyjątkowy moment sprzyja refleksjom nad olbrzymią metamorfozą, jaką przeszła zachodniopomorska aglomeracja. Współczesny Koszalin przestał być wyłącznie drogowskazem, a stał się wielofunkcyjnym centrum. Dziś miasto charakteryzuje się jako:

prężnie działający ośrodek skupiający środowiska naukowe i artystyczne,

kluczowy węzeł biznesowo-gospodarczy dla całego terytorium regionu,

lokalizacja z nieustannie poszerzającą się bazą atrakcji dla turystów,

jeden z najważniejszych punktów na mapie Pomorza Środkowego.

Niewątpliwą przewagą tego obszaru pozostaje doskonałe uwarunkowanie geograficzne. Z jednej strony goście mają na wyciągnięcie ręki Morze Bałtyckie, a z drugiej mogą eksplorować urokliwe kompleksy leśne i malownicze jeziora. Taka różnorodność środowiska czyni aglomerację idealnym punktem startowym do wojaży zarówno na samo wybrzeże, jak i w głębsze zakątki Pomorza Środkowego.

Wielki jubileusz 760-lecia Koszalina

Według oficjalnych komunikatów Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Koszalinie, zbliżająca się edycja Dni Miasta zyska absolutnie unikalny format. Mieszkańcy będą świętować okrągłą rocznicę nadania praw miejskich. Wielkie obchody wystartują 21 maja i potrwają nieprzerwanie aż do 24 maja 2026 roku. W festiwalowym harmonogramie przewidziano masę angażujących inicjatyw i niespodzianek dla uczestników. Największe emocje wywołają bez wątpienia występy muzyczne na żywo. Organizatorzy potwierdzili już, że na scenie lokalnego amfiteatru zaprezentuje się popularny duet PRO8L3M oraz wokalista Krzysztof Zalewski.