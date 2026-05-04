Koszaliński wieżowiec z PRL runął. Została tylko dziura w ziemi

Koniec jednego z symboli Koszalina

"Związkowiec" przez dekady był najwyższym budynkiem w Koszalinie i charakterystycznym elementem miejskiej panoramy. Powstał w 1972 roku jako siedziba związków zawodowych, od których wzięła się jego potoczna nazwa. Z czasem budynek stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście i pełnił różne funkcje. Od lat jednak stał pusty, więc w 2025 roku w końcu zdecydowano o wyburzeniu ikonicznego symbolu PRL.

Rozbiórka budziła ogromne emocje

Rozbiórka ruszyła pod koniec marca 2025 roku i od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie mieszkańców. Wielu koszalinian codziennie obserwowało postępy prac, robiło zdjęcia i publikowało filmy w mediach społecznościowych. Oczywiście nie brakowało również kontrowersji - w trakcie wyburzania fragmenty gruzu spadały nawet na ulicę Zwycięstwa.

Tak dziś wygląda miejsce, w którym stał "Związkowiec"

Dziś po wieżowcu nie ma już śladu

Po legendarnym "Związkowcu" nie został praktycznie żaden ślad. W miejscu, gdzie przez ponad pół wieku stał betonowy kolos z czasów PRL, znajduje się dziś jedynie pusty plac i dziura w ziemi. To widok, który dla wielu mieszkańców jest symbolem końca pewnej epoki. Jeszcze niedawno budynek dominował nad centrum miasta i był widoczny z wielu punktów Koszalina. Dziś jego miejsce zajmuje pustka. Czy jednak w przyszłości "Związkowiec" zostanie zastąpiony innym wieżowcem? Wstępne założenia na to wskazują, lecz na ten moment brakuje jakichkolwiek konkretów.

Nie ma żadnych ruchów w sprawie „Związkowca” i nie wpłynęły żadne dokumenty dotyczące zmiany planu zagospodarowania - wyjaśniała Anna Makarewicz, rzeczniczka koszalińskiego ratusza dla portalu gk24.pl.

PRL-owski wieżowiec był symbolem Koszalina

Co ciekawe, po dziś dzień wielu mieszkańców wspomina wizyty w budynku, pracę w znajdujących się tam biurach czy widok charakterystycznej bryły górującej nad okolicą. Choć dla części osób był jedynie reliktem minionej epoki, inni traktowali go jako ważny fragment historii miasta i jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście.