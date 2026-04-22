Goście wybrali najlepszy hotel w Polsce. Zwycięski obiekt znajduje się w imprezowym kurorcie

Wyniki plebiscytu Travelist Hotel Star 2026

Coroczne zestawienie Travelist Hotel Star 2026 uchodzi za niezwykle istotny ranking na rodzimym rynku turystycznym, wskazując miejsca gwarantujące najwyższy poziom wypoczynku. Ostatecznego wyboru dokonują wspólnie specjaliści z serwisu Travelist.pl oraz sami klienci.

W tym roku o laur zwycięstwa walczyło ponad sześćdziesiąt pojedynczych obiektów oraz sześć sieci hotelowych, co przełożyło się na ogromną rywalizację między kandydatami. Organizatorzy przygotowali specjalne podsumowanie, które znajdziecie m.in. tutaj: Najlepsze hotele w Polsce 2026. Perełki nad morzem, w górach i w miastach.

Oprócz głównych kategorii pojawiło się tam również prestiżowe wyróżnienie przyznawane bezpośrednio przez samych gości. Szczegóły dotyczące tej konkretnej nagrody prezentujemy w dalszej części materiału.

Najlepszy hotel w Polsce okiem turystów

Zwycięzcą 12 kategorii obejmującej Nagrodę Gości został ośrodek Blue Marine Mielno. Warto z całą mocą podkreślić fakt, że ten sam obiekt zdobywa wspomniane trofeum nieprzerwanie od czterech lat. Taka imponująca seria dowodzi braku przypadkowości, a potwierdza stałe utrzymywanie doskonałego standardu obsługi oraz systematyczne budowanie pozytywnych wspomnień wśród odwiedzających go turystów.

Wyróżnienie wręczane na podstawie głosów internautów posiada szczególną wartość rynkową, gdyż wynika wprost z rzeczywistych opinii ludzi spędzających tam swój urlop. Klienci najtrafniej oceniają całokształt danej wizyty, zwracając baczną uwagę na wygląd pokoi, jakość pracy całego personelu oraz ogólny klimat. Dalsza część tego materiału znajduje się pod przygotowaną galerią zdjęciową prezentującą najlepsze hotele w Polsce na rok 2026.

Udogodnienia w ośrodku Blue Marine Mielno

Zwycięski hotel należy do grona absolutnie najpopularniejszych nad Bałtykiem, a Mielno jako nadmorski kurort od dekad cieszy się mianem wakacyjnego centrum rozrywki, stanowiąc niezawodny magnes zarówno dla szukających zabawy młodych wczasowiczów, jak i rodzin stawiających na relaks blisko szumiącej wody.

Blue Marine Mielno gwarantuje zakwaterowanie w nowoczesnych apartamentach wyposażonych zazwyczaj we własny aneks kuchenny, co zapewnia przyjezdnym wyjątkową niezależność. Klienci decydujący się na rezerwację mogą korzystać z licznych udogodnień dla najmłodszych oraz rozbudowanych stref rekreacyjnych, a ogromną zaletę całego kompleksu stanowi także bezpośrednie sąsiedztwo piaszczystej plaży.