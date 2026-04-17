Wracają opłaty za popularną atrakcję nad Bałtykiem. Nowy cennik, nowe zasady, więcej ulg

Ceny bez zmian, ale więcej osób skorzysta z ulgi

MOSiR potwierdza, że bilet normalny nadal kosztuje 9 zł, a ulgowy – 5 zł. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak tego, kto może kupić wejściówkę w niższej cenie. Od sezonu 2026 do grona uprawnionych dołączają osoby po 60. roku życia – wystarczy okazać dowód tożsamości.

Ulgi zachowują także:

dzieci w wieku 4–7 lat,

uczniowie i studenci do 26. roku życia.

Tańszy bilet za opłatę uzdrowiskową

To dobra wiadomość dla kuracjuszy. Osoby, które pokażą w kasie dowód wniesienia opłaty uzdrowiskowej, zapłacą za wejście tylko 2 zł. W ubiegłym roku ta sama wejściówka kosztowała 5 zł.

Nowość: bilet rodzinny i grupowy

W cenniku pojawia się zupełnie nowa opcja – bilet rodzinny 2+1 za 21 zł. Każde kolejne dziecko to dopłata 4 zł. To rozwiązanie skierowane do rodzin z dziećmi od 4. roku życia, które do tej pory musiały kupować osobne bilety.

MOSiR wprowadza również bilety grupowe, najbardziej opłacalne dla grup liczących co najmniej 100 osób.

Kołobrzeżanie nadal wejdą za darmo

Mieszkańcy Kołobrzegu posiadający kartę mieszkańca nie zapłacą za wejście na molo. Warunek jest jeden – kartę trzeba mieć przy sobie. Uprawnia ona do wielokrotnego wejścia, ale między kolejnymi wizytami musi minąć minimum godzina.

Za darmo wejdą także:

dzieci do 4 lat,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

od tego roku również ich opiekunowie.

Bezpłatny bilet trzeba odebrać w kasie.

Dlaczego opłaty są potrzebne? Miasto dokłada miliony

MOSiR podkreśla, że nowy cennik został zaakceptowany przez prezydent Kołobrzegu Annę Mieczkowską i uwzględnia zarówno postulaty branży turystycznej, jak i realne koszty utrzymania strefy nadmorskiej.

W 2025 roku:

utrzymanie molo, plaży i kąpielisk kosztowało ponad 5 mln zł,

przychody wyniosły ok. 3,5 mln zł,

dodatkowe koszty utrzymania czystości plaż – 1,3 mln zł.

Łącznie miasto musiało dopłacić blisko 2,8 mln zł.

Molo – wizytówka Kołobrzegu

Kołobrzeskie molo, otwarte w 1971 roku, ma 220 metrów długości i 9 metrów szerokości. Pomost znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza. W 2014 roku przeszło generalny remont i od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie polskiego wybrzeża.

W sezonie 2026 opłaty będą obowiązywać od 24 kwietnia do 30 września, codziennie w godzinach 10:00–22:00.

