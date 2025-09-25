Będzie drogo jak nigdy dotąd. Polski kurort podnosi opłaty do maksimum

Zgodnie z przyjętą uchwałą od 1 stycznia przyszłego roku opłata uzdrowiskowa od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w Kołobrzegu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych po wzroście do 6,67 zł będzie maksymalną stawką opłaty, podaną przez Ministerstwo Finansów na 2026 r.

Miasto tłumaczy podwyżki chęcią zwiększenia wpływów do budżetu.

Ile zarobi Kołobrzeg na podwyżkach?

Miasto szacuje, że po podwyższeniu opłaty uzdrowiskowej wpływy do budżetu wzrosną o 1,5 mln zł, osiągając kwotę 30,5 mln zł w 2026 roku. Z kolei podwyżka podatku od nieruchomości ma przynieść dodatkowe 2 mln zł do budżetu miasta.

Co to oznacza dla turystów?

Podwyżki opłat oznaczają, że pobyt w Kołobrzegu stanie się droższy. Turyści będą musieli liczyć się z wyższą opłatą uzdrowiskową, a mieszkańcy zapłacą więcej za podatek od nieruchomości. Za ich przyjęciem zagłosowało 15 radnych przy sprzeciwie PiS. Od głosu wstrzymał się radny niezrzeszony.

Zgodnie z zapisami przyjętej uchwały stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 4,5 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących.

Inne zmiany w Kołobrzegu

Podczas sesji radni podjęli również decyzję o podniesieniu o 4,5 proc. dziennej opłaty targowej w powiększonej strefie nadmorskiej. Miasto liczy na dodatkowy 1 mln zł wpływów do budżetu.

