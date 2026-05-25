Mała wieś nad polskim morzem bez tłumów i parawanów. To raj dla szukających spokoju

Oaza spokoju blisko jeziora

Bałtyk zazwyczaj przywodzi na myśl oblegane przez turystów Mielno, tętniący życiem Kołobrzeg czy popularne Trójmiasto, jednak wybrzeże skrywa znacznie więcej interesujących zakątków. Wybierając kameralne ośrodki, możemy liczyć na prawdziwy relaks z dala od gwaru. W tym roku warto rozważyć pobyt w Łazach, gdzie odpoczniemy w ciszy.

Łazy [ZDJĘCIA WSI]

Kameralne Łazy zapraszają turystów na spokojny wypoczynek nad Bałtykiem

Na mapie nadbałtyckich kurortów znajdziemy punkty, które nie epatują hałaśliwymi deptakami ani jaskrawymi reklamami. Idealnym przykładem są właśnie Łazy, malownicza wieś ulokowana na mierzei między falami Bałtyku a wodami jeziora Jamno, znajdująca się w niedalekim sąsiedztwie gwarnego Mielna.

Jakie atrakcje znajdziemy we wsi Łazy?

Mimo swoich niepozornych rozmiarów, ta nadmorska miejscowość zapewnia gościom różnorodne rozrywki. Ponieważ wieś jest położona pomiędzy wodami Bałtyku a jeziorem Jamno, turyści mają okazję łączyć relaks na piasku z aktywnym spędzaniem czasu nad wodą. Do kluczowych zalet Łazów należą rozległe, puste plaże i bezpośredni kontakt z przyrodą. W okresie letnim turyści mogą również skorzystać z następujących rozrywek:

rozbudowanych konstrukcji dmuchanych,

niewielkich, sezonowych wesołych miasteczek,

wypożyczalni popularnych gokartów,

różnorodnych punktów gastronomicznych i smażalni świeżych ryb.

Oczywiście tego typu punktów rozrywkowych jest tu zdecydowanie mniej niż w znanych centrach wakacyjnych, co tylko potęguje wyjątkowy, spokojny charakter miejscowości.

Atrakcje w okolicy Łazów. Gdzie warto się wybrać?

Z Łazów bez problemu dotrzemy do wielu ciekawych punktów:

popularnego Mielna,

sąsiedniego Unieścia,

uzdrowiskowych Dąbek,

największego w okolicy Koszalina,

imponującej latarni morskiej w Gąskach.

Gdyby urlop w samej wsi okazał się zbyt jednostajny, pobliskie okolice oferują szeroki wachlarz dodatkowych opcji. Zawsze istnieje możliwość odwiedzenia innej nadmorskiej miejscowości lub wycieczki do Koszalina, by tam cieszyć się miejskimi atrakcjami.