Wakacje w Mielnie już od maja

Choć prawdziwie wakacyjny sezon rozpocznie się dopiero pod koniec czerwca, to już dziś w środku maja widać, że zainteresowanie nadmorskim kurortem jest duże. Dowodem na to są m.in. zdjęcia wykonane 9 oraz 10 maja, na których widać, jak plaża powoli zamienia się w kolorowe miasteczko parawanów i leżaków. Pierwsi turyści już zaczynają się opalać i korzystać z promieni słońca w dawnej imprezowej stolicy Polski. Fotorealcja znajduje się w galerii zdjęć poniżej.

Tak wyglądała plaża w Mielnie z samego rana. Leżaki i parawany już porozstawiane [ZDJĘCIA]

Mielno - wakacyjny klasyk nad Bałtykiem

Mielno od lat jest jednym z najbardziej popularnych kierunków nad polskim morzem. Latem przyciąga tłumy turystów, którzy szukają zarówno plażowania, jak i bardziej aktywnego wypoczynku. To miejsce, które łączy w sobie typowy nadmorski klimat z wakacyjną energią - są tu bowiem smażalnie ryb, deptaki pełne życia, wypożyczalnie sprzętu wodnego czy wesołe miasteczka idealne dla rodzin z dziećmi.

Czy warto jechać na wakacje do Mielna?

Mielno dawniej uchodziło za miasteczko wyłącznie imprezowe. To właśnie tu działa bowiem ikoniczny - szczególnie wśród młodych osób - klub Bajka. W ostatnich latach jednak łatka imprezowej stolicy przestała przybierać na sile i ludzie widzą, że w kurocie odnajdą się również rodziny z dziećmi. To właśnie tutaj na turystów czeka bardzo szeroka plaża, a to w sezonie wysokim ma duże znaczenie.

Dodatkowo jest stąd blisko do Koszalina, w którym znajdziemy wiele restauracji czy galerii handlowych. Tuż obok Mielna jest także Jamno, słynące z pięknego jeziora. W sezonie można popływać na jeziorze rowerkami czy nawet statkiem o nazwie Julek. Poniżej zamieszczamy mapę trasy statku.

Mapa trasy statku "Julek"

i Autor: mzk.koszalin.pl/julek// Materiały prasowe Mapa trasy statku Julek

Ile kosztują wakacje w Mielnie?

Wakacje w Mielnie w sezonie wysokim do najtańszych nie należą. Ceny noclegów w lipcu czy w sierpniu są dość wysokie, więc warto dokonywać rezerwacji wcześniej. Więcej o cenach w Mielnie pisaliśmy tutaj: Wakacje w Mielnie zrujnują portfel. Sprawdziliśmy ceny na lipiec i sierpień. Kwoty zwalają z nóg