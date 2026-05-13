Tak wyglądała plaża w Mielnie z samego rana. Leżaki i parawany już porozstawiane

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-13 10:14

Można by pomyśleć, że poranek na plaży w Mielnie w drugi weekend maja będzie spokojny i bez większych zaskoczeń. Nic bardziej mylnego - już od samego rana plaża tętniła życiem, a leżaki i parawany pojawiały się szybciej, niż można było się tego spodziewać! Mamy zdjęcia!

Mielno
Mielno Mielno Mielno Mielno
Galeria zdjęć 19

Wakacje w Mielnie już od maja

Choć prawdziwie wakacyjny sezon rozpocznie się dopiero pod koniec czerwca, to już dziś w środku maja widać, że zainteresowanie nadmorskim kurortem jest duże. Dowodem na to są m.in. zdjęcia wykonane 9 oraz 10 maja, na których widać, jak plaża powoli zamienia się w kolorowe miasteczko parawanów i leżaków. Pierwsi turyści już zaczynają się opalać i korzystać z promieni słońca w dawnej imprezowej stolicy Polski. Fotorealcja znajduje się w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. 

Tak wyglądała plaża w Mielnie z samego rana. Leżaki i parawany już porozstawiane [ZDJĘCIA]

Mielno
Galeria zdjęć 19

Mielno - wakacyjny klasyk nad Bałtykiem

Mielno od lat jest jednym z najbardziej popularnych kierunków nad polskim morzem. Latem przyciąga tłumy turystów, którzy szukają zarówno plażowania, jak i bardziej aktywnego wypoczynku. To miejsce, które łączy w sobie typowy nadmorski klimat z wakacyjną energią - są tu bowiem smażalnie ryb, deptaki pełne życia, wypożyczalnie sprzętu wodnego czy wesołe miasteczka idealne dla rodzin z dziećmi. 

Polecany artykuł:

Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

Czy warto jechać na wakacje do Mielna?

Mielno dawniej uchodziło za miasteczko wyłącznie imprezowe. To właśnie tu działa bowiem ikoniczny - szczególnie wśród młodych osób - klub Bajka. W ostatnich latach jednak łatka imprezowej stolicy przestała przybierać na sile i ludzie widzą, że w kurocie odnajdą się również rodziny z dziećmi. To właśnie tutaj na turystów czeka bardzo szeroka plaża, a to w sezonie wysokim ma duże znaczenie.

Dodatkowo jest stąd blisko do Koszalina, w którym znajdziemy wiele restauracji czy galerii handlowych. Tuż obok Mielna jest także Jamno, słynące z pięknego jeziora. W sezonie można popływać na jeziorze rowerkami czy nawet statkiem o nazwie Julek. Poniżej zamieszczamy mapę trasy statku. 

Mapa trasy statku "Julek"

Mapa trasy statku Julek

i

Autor: mzk.koszalin.pl/julek// Materiały prasowe Mapa trasy statku Julek

Ile kosztują wakacje w Mielnie?

Wakacje w Mielnie w sezonie wysokim do najtańszych nie należą. Ceny noclegów w lipcu czy w sierpniu są dość wysokie, więc warto dokonywać rezerwacji wcześniej. Więcej o cenach w Mielnie pisaliśmy tutaj: Wakacje w Mielnie zrujnują portfel. Sprawdziliśmy ceny na lipiec i sierpień. Kwoty zwalają z nóg

Matura to Bzdura w Mielnie! Czy znasz odpowiedzi na pytania z programu?
Pytanie 1 z 9
Jaka jest stolica Azji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIELNO
PLAŻA MIELNO