Tłumy turystów i pierwsze parawany w Mielnie. Sezon nad morzem powoli startuje

Pierwsze parawany na plaży w Mielnie

Podczas niedawnego spaceru po Mielnie można było zaobserwować zaskakujący widok. Mimo że słupki rtęci pokazywały maksymalnie 15 stopni Celsjusza, nie zniechęciło to plażowiczów do łapania promieni słonecznych. Na piasku rozstawiono parawany i leżaki, podczas gdy obok inni spacerowali ubrani w zimowe kurtki i czapki. Nietypowe widoki znad Bałtyku znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Promenada w Mielnie pęka w szwach

Kawiarnie i restauracje usytuowane wzdłuż promenady przeżywały w weekend prawdziwe oblężenie. Po południu znalezienie wolnego stolika graniczyło z cudem. Odwiedzający chętnie spacerowali brzegiem morza i korzystali z uroków centrum kurortu. Wzmożony ruch odnotowano również na ścieżkach rowerowych, a parkingi pękały w szwach.

Mielno szykuje się na letni sezon

Do oficjalnego rozpoczęcia wakacji pozostało jeszcze trochę czasu, ale ostatnie dni pokazują, że Mielno już teraz przyciąga osoby spragnione nadmorskiego relaksu. Jeśli aura będzie sprzyjająca, w nadchodzących tygodniach można spodziewać się jeszcze większej liczby turystów na deptakach i plażach.

Atrakcje w Mielnie. Co kurort oferuje turystom?

Mielno niezmiennie pozostaje w czołówce najpopularniejszych bałtyckich miejscowości, oferując nie tylko piękną plażę. Sporym zainteresowaniem cieszy się jezioro Jamno, znajdujące się w pobliżu centrum. Przyciąga ono amatorów sportów wodnych, wędkarzy i tych, którzy preferują ciszę.

Razem z powrotem turystów ożyły również sezonowe punkty handlowe. Na głównych ulicach i przy promenadzie znów można spotkać stoiska z pamiątkami, odzieżą, zabawkami i wakacyjnymi akcesoriami. Wczasowicze chętnie zaopatrują się tam w bluzy, czapki czy nadmorskie gadżety.