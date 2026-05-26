Ziobro i Kaczyński wyśmiani na Fryderykach 2026! Wymowna reakcja publiczności

Fryderyki to prestiżowe, coroczne nagrody muzyczne przyznawane przez Akademię Fonograficzną.

Podczas ceremonii Fryderyków doszło do incydentu, w którym współprowadzący Krzysztof Zalewski, zapytany przez Gabi Drzewiecką o "najpopularniejszy singiel w Polsce", odpowiedział "Jarosław Kaczyński".

Żart Zalewskiego spotkał się z entuzjastyczną reakcją publiczności, a on sam kontynuował polityczne aluzje.

Fryderyki stanowią prestiżowe wyróżnienie w polskim świecie muzycznym, przyznawane corocznie przez Akademię Fonograficzną, będącą częścią Związku Producentów Audio Video. Nagrody te honorują osiągnięcia artystów w kategoriach muzyki rozrywkowej, jazzowej oraz klasycznej, a także obejmują honorowe Złote Fryderyki za całokształt twórczości. Ceremonia wręczenia statuetek jest transmitowana i szeroko komentowana w mediach.

W trakcie ceremonii, którą prowadzili Krzysztof Zalewski oraz Gabi Drzewiecka, doszło do sytuacji, która odbiła się szerokim echem. Bezpośrednio po występie artystki Darii ze Śląska, Gabi Drzewiecka zwróciła się do swojego współprowadzącego z pytaniem.

- Mój drogi, najpopularniejszy singiel w Polsce? - usłyszała publiczność.

Krzysztof Zalewski, po krótkiej pauzie, odpowiedział: "Jarosław Kaczyński".

Reakcja publiczności

Reakcja zgromadzonej publiczności była natychmiastowa i wyraźna, a dowcip spotkał się z falą entuzjazmu, głośnymi brawami oraz śmiechem. Gabi Drzewiecka podjęła próbę skierowania rozmowy na właściwe tory, komentując: "Z całą pewnością, ale nie w tym kierunku idziemy". Jednakże Krzysztof Zalewski kontynuował, dodając kolejną polityczną aluzję.

- Ok, ok... Czekaj. Zbigniew Ziobro. A nie, wróć, on pojechał do Stanów z jakimś partnerem swoim. To Sławek Uniatowski. Marcin Prokop. Michał Wiśniewski - stwierdził.

Ostatecznie, Gabi Drzewiecka wyraźnie zaznaczyła, że pytanie dotyczyło singli muzycznych, po czym sprawnie przeszła do zapowiedzi kolejnego punktu programu gali.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Kaczyński:

41

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Następne pytanie