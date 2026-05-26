Ksiądz skomentował akcję Łatwoganga. Przy okazji oberwało się politykom!

Influencer Łatwogang zorganizował wyczerpującą trasę rowerową przez Polskę w celu zebrania funduszy na leczenie chorych dzieci, w tym 8-letniego Maksa cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenne'a.

Akcja charytatywna zakończyła się sukcesem: osiągnięto docelową kwotę 12 milionów złotych dla Maksa jeszcze przed końcem trasy, a także zebrano dodatkowe 3,5 miliona złotych dla Adama i zainicjowano zbiórkę dla Wojtka.

Inicjatywa Łatwoganga spotkała się z pozytywnym komentarzem księdza Grzegorza Kramera, który pochwalił influencera za jego konsekwentne działania i jednocześnie skrytykował polityków za skupianie się na sporach zamiast na problemach, które mogłyby uratować życie.

Po wcześniejszej udanej inicjatywie, Łatwogang kontynuował swoje zaangażowanie w działania charytatywne, podejmując ambitne wyzwanie sportowe. Influencer wyruszył w podróż rowerową z Zakopanego do Gdańska, transmitując całe przedsięwzięcie na żywo w internecie.

Kluczowym celem tej indywidualnej wyprawy było zgromadzenie 12 milionów złotych. Środki te miały być przeznaczone na innowacyjną terapię genową w Stanach Zjednoczonych dla ośmioletniego Maksa, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Jest to rzadka choroba genetyczna charakteryzująca się postępującym zanikiem mięśni. Przebieg akcji youtubera był intensywnie monitorowany przez liczne grono odbiorców.

Komentarz księdza Kramera

Ostatnia inicjatywa Łatwoganga spotkała się z komentarzem księdza Grzegorza Kramera, jezuity, który wypowiedział się na ten temat za pośrednictwem platformy Facebook. Duchowny zamieścił zdjęcie influencera wraz z Maksem, a w towarzyszącym opisie porównał tę inicjatywę do dominujących w mediach tematów weekendu. Duchowny podkreślił istnienie wielu pozytywnych wydarzeń w Polsce, jednocześnie wskazując, że głównym przedmiotem zainteresowania mediów są często spory polityczne, wynikające z walki o uwagę i głosy wyborców. Przy tej okazji duchowny wyraził swoje uznanie dla youtubera za jego konsekwentne działania w zbieraniu znacznych środków na pomoc potrzebującym.

- Przez weekend media próbowały nam wmówić, że kłótnie polityków to najważniejsza sprawa pod słońcem. Oni stworzyli sobie świat, w którym kłócą się o naszą uwagę, czyli głosy, czyli władzę i pieniądze. A w "tle" dzieje się piękna sprawa. Samotny wojownik pędzi po pieniądze dla innych. Po te pieniądze, które kłócący się zabierają tym, którym mogłyby uratować życie - napisał.

Efekty zbiórki i dalsze wsparcie

Podczas podróży rowerowej z Zakopanego do Gdańska, Łatwogang z powodzeniem zbierał fundusze dla ośmioletniego Maksa. Jeszcze przed zakończeniem trasy osiągnięto pełną docelową kwotę 12 milionów złotych. Dodatkowo, w ramach tej samej inicjatywy wsparcia, udało się zgromadzić 3,5 miliona złotych dla Adama, a następnie zainicjowano kolejną zbiórkę na leczenie dwuletniego Wojtka, który również zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a czyli chorobą genetyczną prowadzącą do postępującego zaniku mięśni. Te konsekwentne działania influencera potwierdzają, że jego wcześniejsze akcje charytatywne, takie jak zbiórka dla dzieci z chorobami nowotworowymi, nie są jednorazowymi wydarzeniami, lecz elementem długoterminowego zaangażowania, zasługującego na znaczące uznanie.

