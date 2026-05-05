Wyszło na jaw, jak za kulisami uroczystości 3 maja wyglądała Marta Nawrocka. Spójrzcie na buty!

3 maja w całej Polsce odbyły się uroczystości związane z 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W ramach obchodów tego wydarzenia prezydent Karol Nawrocki powoła w niedzielę Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować podstawy nowej ustawy zasadniczej. Tego dnia już rano para prezydencka wzięła udział we mszy w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Następnie na Zamku Królewskim prezydent wręczy odznaczenia państwowe, a uhonorowany Orderem Orła Białego został Andrzej Poczobut. W samo południe zaś przed zamkiem prezydent wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Cały czas we wszystkich tych wydarzeniach brała też udział pierwsza dama. Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi, a wiele osób zwróciło uwagę na jej stylizacje. Pierwsza dama zaprezentowała się w białym garniturze, do którego dobrała bluzkę w kolorze beżowym, cieliste szpilki oraz zdobioną opaskę, która skradła show. W rozmowie z "Super Expressem" projektant mody Daniel Jacob Dali ocenił: - Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju. Delikatna biżuteria i naturalny makijaż sprawiają, że całość wygląda bardzo stylowo i z klasą.

Opaska to model "Amber Swan" z pierwszej kolekcji dodatków do włosów Anny Dunin z Pracowni Republika Jewelry. Jej regularna cena to 519 zł. Projektantka wspomnianej ozdoby w "Super Expressie" wyznała: - Tworzona jest ręcznie, z naturalnego polskiego bursztynu oraz szlachetnych, szlifowanych kryształów. Utrzymana jest w tonacji lawendowo-miedziano-bursztynowej i pięknie mieni się w świetle dziennym. Opaska nie została jednak kupiona przez samą Martę Nawrocką - trafiła do niej jako upominek. Anna Dunin potwierdziła, że zamawiały ją osoby z najbliższego otoczenia pierwszej damy.

23

Po oficjalnych obchodach święta 3 maja odbyło się też bardziej kameralne spotkanie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Zakulisowymi zdjęciami pochwalili się m.in. doradca społeczny prezydneta, Alvin Gajadhur, a także dziennikarka wPolsce24, a w zeszłym roku rzeczniczka kandydata na prezydneta, Karola Nawrockiego, Emilia Wierzbicki. Przy okazji opublikowanych przez nich zdjęć wyszło na jaw, że po oficjalnych uroczystościach pierwsza dama ściągnęła szpilki i wskoczyła w wygodne buty, czyli sneakersy!