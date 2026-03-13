Awantura w szpitalu w Gorzowie! 65-latek zatrzymany

Awantura w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. 65-latek zatrzymany przez policję

Do awantury i rękoczynów doszło w czwartek w jednym ze szpitali w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci zostali wezwani do placówki przy ulicy Dekerta po zgłoszeniu o agresywnym pacjencie. Zgłoszenie wpłynęło w czwartek, 12 marca po godzinie 13. Z przekazanych informacji wynikało, że na terenie szpitala jest mężczyzna, który zachowuje się agresywnie wobec pracowników. Na miejsce skierowano patrol policji. Kiedy funkcjonariusze dotarli do szpitala, mężczyzny nie było już w budynku. Personel przekazał policjantom szczegóły zdarzenia. Z relacji pracowników wynikało, że pacjent pojawił się w placówce, aby wykonać badanie. Z przyczyn medycznych lekarze odmówili jednak jego przeprowadzenia.Mężczyzna zareagował gwałtownie. Według relacji pracowników pacjent nie zgadzał się z decyzją personelu i zaczął zachowywać się agresywnie. Miał używać wulgarnych słów i wszcząć awanturę. W trakcie zdarzenia odepchnął jedną z pracownic szpitala.

Pokrzywdzona pracownica zgłosiła się do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Na szczęście nikt z personelu nie odniósł obrażeń wymagających pomocy medycznej. Po interwencji pokrzywdzona pracownica zgłosiła się do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie złożyła oficjalne zawiadomienie o zdarzeniu. Policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o wszczęcie awantury. Funkcjonariusze dotarli do 65-latka i zatrzymali go. Teraz policjanci przesłuchują świadków. Jak poinformował nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, dopiero po zakończeniu tych czynności będzie możliwe określenie zarzutów, jakie usłyszy zatrzymany mężczyzna.

