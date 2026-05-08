Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 8-10 maja 2026

Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim w najbliższy weekend będzie się stopniowo poprawiać. Mieszkańcy mogą liczyć na suche dni, jednak początkowo niebo będzie przysłonięte chmurami. Zmianę przyniesie dopiero niedziela, która zapowiada się słonecznie i znacznie cieplej niż poprzednie dni.

Chłodny i pochmurny początek weekendu

Piątek w Gorzowie Wielkopolskim upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. W nocy temperatura spadnie do około 4 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 16 stopni Celsjusza. Powieje przy tym lekki wiatr z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu.

Sobota przyniesie podobne temperatury, z maksymalną wartością sięgającą około 15 stopni. Noc będzie nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 5 stopni. Na niebie pojawi się jednak znacznie więcej chmur niż w piątek, co może sprawiać wrażenie chłodniejszego dnia. Wiatr pozostanie słaby, a deszcz nie jest prognozowany.

Słoneczna i ciepła niedziela

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w niedzielę. Ten dzień zapowiada się jako najcieplejszy w całym weekendowym zestawieniu. Niebo nad Gorzowem Wielkopolskim będzie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Temperatura wyraźnie wzrośnie, osiągając w szczytowym momencie nawet 20 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek również będzie cieplejsza, z temperaturą około 6 stopni. Wiatr osłabnie do około 1,5 m/s.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Weekendowa prognoza pogody stwarza idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Brak opadów przez cały weekend zachęca do wyjścia z domu. Pochmurny piątek i sobota to dobry moment na dłuższy spacer po miejskich alejkach czy parkach. Z kolei słoneczna i ciepła niedziela będzie doskonałą okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na przykład organizując piknik na zielonych terenach rekreacyjnych lub wybierając się na wycieczkę rowerową.

Dane pogodowe: OpenWeather