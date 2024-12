Małgorzata Rozenek będzie poprawiać wygląd kobiet. Nowy program "Bez kompleksów" w TVN

Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi nowy program pt. "Bez kompleksów", który wkrótce zadebiutuje na antenie TVN7. Jak zapowiadają twórcy, panie, które wyślą swoje zgłoszenia i zostaną zakwalifikowane, pod czujnym okiem ekspertów przejdą metamorfozę oraz poprawią swój wygląd. W Dzień Dobry TVN o szczegółach opowiedzieli Małgorzata Rozenek-Majdan i dr Marek Szczyt, chirurg plastyk. - Nigdy nie ukrywałam mojego ogromnego szacunku do doktora Szczyta, który jest najlepszym ekspertem, mam wrażenie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Bardzo się cieszę, że razem będziemy mogli tworzyć nowy program, gdzie będziemy mogli naszą wiedzą, a przede wszystkim umiejętnościami doktora dzielić się z osobami, które zapraszamy do naszego programu. Casting jest otwarty, otrzymaliśmy już bardzo, bardzo dużo zgłoszeń, ale ciągle czekamy na kolejne - powiedziała w Dzień Dobry TVN Małgorzata Rozenek-Majdan. Prezenterka przyznała, że pomysł na program zrodził się z "potrzeby życia". Szczegóły poniżej.

Małgorzata Rozenek sama wymyśliła nowy program w TVN? "Przyszłam z tą propozycją"

Małgorzata Rozenek-Majdan w "Dzień dobry TVN" przekonywała, że osobiście przyszła do stacji z propozycją tego typu show. Wyznała, że gdy przyznała się do swojej ostatniej metamorfozy, czuła że "prawdziwa, szczera relacja z osobami na zewnątrz ma wartość". Dodała, że ukrywanie medycyny estetycznej nie jest jej zdaniem korzystne.

- Gdy sięgasz po sprawdzonych lekarzy, gdy sięgasz po ich pomoc i widzisz po sobie efekty, to chcesz się dzielić tą wiedzą. I wszyscy zaczęli nagle pytać, a ja mówię: "Słuchajcie, nie jestem w stanie odpowiedzieć u siebie, na swoich social mediach. Zróbmy o tym program" - stwierdziła Małgorzata Rozenek.

Prezenterka śmiało stwierdziła, że "nie ma kompleksów". - Jestem typem działającym. Jestem też typem, który jak widzi rzeczy, które chciałby zmienić, to po prostu podejmuje kroki do tego, żeby jej zmienić. Bardzo mi to ułatwia życie, to jest pewnego rodzaju zadaniowość, ale znam osoby, które mają potrzebę, które są zablokowane, które myślą, że nie osiągają pewnych rzeczy, które by mogły, bo strach, bo wstyd, kompleksy je hamują. Chcemy im pokazać, że to jest naprawdę łatwa droga, żeby tych blokad się pozbyć - podsumowała.

Chirurg-plastyk przestrzega przed uleganiem modzie. "Ja bym tego specjalnie nie oferował"

Dr Marek Szczyt, chirurg plastyk, przestrzegał na antenie TVN, by decydując się na zabiegi medycyny estetycznej nie ulegać modzie. Coraz więcej osób trafia na przykład na "skrócenie wargi" albo "foxy eyes", czego on - jak podkreślił - "nie lubi". Ekspert podkreślił, że decyzja o poddaniu się operacji powinna być przemyślana i przytoczył, jakiego rodzaju osoby pojawiają się w jego gabinecie.

- Przychodzą i mówią: "ja mam taką wadę i źle się z tym czuję". Na takich pacjentów czekamy. My, chirurdzy plastycy, nie jesteśmy przydzieleni tylko do chirurgii rekonstrukcyjnej albo tylko medycyny estetycznej. Uprawiamy chirurgię estetyczną, po to, żeby ułatwić ludziom życie, poprawiać im nastrój i samopoczucie - tłumaczył dr Marek Szczyt w "Dzień dobry TVN".

Uczestniczki programu będą mogły liczyć na pomoc ekspertów, którzy mają wesprzeć ich w "pozbyciu się kompleksów", stąd tytuł programu. Małgorzata Rozenek-Majdan będzie z kolei udzielać im cennych porad. Obejrzycie? Dajcie znać.

Zobacz galerię zdjęć: Małgorzata Rozenek-Majdan: Syn gwiazdy zarabia od urodzenia

Sonda Nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan w TVN7: "Bez kompleksów". Będziesz oglądać? Tak Nie Może