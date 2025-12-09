Wystarczy 1 łyżeczka, a Twój zamiokulkas będzie wygładał jak z najlepszej kwiaciarni. Będzie zielony, a liście błyszczące. Odżywka od zamiokulkasa

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-12-09 14:18

Domowa pielęgnacja zamiokulkasa nie jest szczególnie wymagająca. Jest to idealna roślina dla początkujących. Nie wymaga ona specjalnego odżywiania i nawożenia. Warto jednak raz na jakiś czas dostarczyć zamiokulkasowi potrzebne składniki odżywcze. Tą domową odżywkę przygotujesz w kilka minut, a w zupełności wystarczy do pielęgnacji zamiokulkasa. Sprawi ona, że roślina zacznie szybciej rosnąć i odzyska dobrą kondycję.

Odżywka do zamiokulkasa

i

Autor: Shutterstock
  • Zamiokulkas, ceniony w feng shui za harmonijną energię, to idealna roślina dla zapominalskich ogrodników.
  • Zimą kluczowe jest umiarkowane podlewanie – rób to, gdy ziemia przeschnie, by uniknąć gnicia korzeni.
  • Chroń go przed suchym powietrzem i bezpośrednim słońcem, a raz w tygodniu zraszaj liście.
  • Jeśli Twój zamiokulkas marnieje, poznaj prosty trik z 1 łyżeczką, który pobudzi go do szybkiego wzrostu!

Jak podlewać zamiokulkasa zimą?

Zamiokulkas to roślina, która wyjątkowo ceniona jest w tradycji feng shui. Uchodzi za roślinę oczyszczającą atmosferę oraz wprowadzającą harmonię. Przyciąga pozytywną energię i sprawia, że wokół rozprzestrzeniają się dobre fluidy. Dodatkowo zamiokulkas jest mało wymagającym kwiatem. Z powodzeniem sprawdzi się u osób, które nie mają przysłowiowej ręki do kwiatów. Nie potrzebuje specjalistycznego nawożenia oraz nadzwyczajnych warunków. Zimą należy pamiętać o regularnym podlewaniu zamiokulkasa. Trzeba to robić, gdy ziemia w doniczce przesycha. Nadmiar wody może doprowadzić do gnicia korzeni. Zamiokulkas jak wiele roślin doniczkowych niezbyt dobrze znosi suche powietrze. W okresie grzewczym nie należy trzymać go blisko grzejnika. Warto również zadbać o prawidłowy poziom nawilżenia powietrze rozwieszając mokre ręczniki na kaloryferach. Raz w tygodniu można obficie zraszać liście zamiokulkasa. Roślina ta najlepiej czuje się w nasłonecznionym stanowisku. Warto jednak unikać bezpośrednich promieni słonecznych, które mogą poparzyć liście. Zimą trzeba unikać przeciągów oraz niskiej temperatury, poniżej 5 st.C. Może ona doprowadzić do obumarcia zamiokulkasa.

Już 1 łyżeczka tego pobudzi zamiokulkasa do wzrostu. Domowa odżywka, która działa szybko

Jeżeli Twój zamiokulkas zaczął marnieć i coraz wolniej rośnie możesz raz w miesiącu podlewać go domową odżywką. Jest ona szybka w przygotowaniu i dostarczy roślinie potrzebnych składników odżywczych. Wystarczy, że wymieszasz w ciepłej wodzie 1 łyżkę żelatyny. Gdy woda ostygnie podlej tym zamiokulkasa. Żelatyna pobudzi roślinę i sprawi, że będzie ona szybciej rosła. Żelatyna zawiera bowiem duże ilości azotu, który jest niezbędnym składnikiem biorącym udział w procesach wzrostu. Sprawia on, że liście stają się mocniejsze i ogólnie pozytywnie wpływa na kondycję kwiatów.

Przeczytaj także:
Zagotuj wodę, wrzuć to i podlej marniejący skrzydłokwiat. W 2 tygodnie roślina …
Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo
8 zdjęć
Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAMIOKULKAS
odżywka do kwiatów
PIELĘGNACJA KWIATÓW DONICZKOWYCH