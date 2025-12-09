Wystarczy 1 łyżeczka, a Twój zamiokulkas będzie wygładał jak z najlepszej kwiaciarni. Będzie zielony, a liście błyszczące. Odżywka od zamiokulkasa

Zamiokulkas, ceniony w feng shui za harmonijną energię, to idealna roślina dla zapominalskich ogrodników.

Zimą kluczowe jest umiarkowane podlewanie – rób to, gdy ziemia przeschnie, by uniknąć gnicia korzeni.

Chroń go przed suchym powietrzem i bezpośrednim słońcem, a raz w tygodniu zraszaj liście.

Jeśli Twój zamiokulkas marnieje, poznaj prosty trik z 1 łyżeczką, który pobudzi go do szybkiego wzrostu!

Jak podlewać zamiokulkasa zimą?

Zamiokulkas to roślina, która wyjątkowo ceniona jest w tradycji feng shui. Uchodzi za roślinę oczyszczającą atmosferę oraz wprowadzającą harmonię. Przyciąga pozytywną energię i sprawia, że wokół rozprzestrzeniają się dobre fluidy. Dodatkowo zamiokulkas jest mało wymagającym kwiatem. Z powodzeniem sprawdzi się u osób, które nie mają przysłowiowej ręki do kwiatów. Nie potrzebuje specjalistycznego nawożenia oraz nadzwyczajnych warunków. Zimą należy pamiętać o regularnym podlewaniu zamiokulkasa. Trzeba to robić, gdy ziemia w doniczce przesycha. Nadmiar wody może doprowadzić do gnicia korzeni. Zamiokulkas jak wiele roślin doniczkowych niezbyt dobrze znosi suche powietrze. W okresie grzewczym nie należy trzymać go blisko grzejnika. Warto również zadbać o prawidłowy poziom nawilżenia powietrze rozwieszając mokre ręczniki na kaloryferach. Raz w tygodniu można obficie zraszać liście zamiokulkasa. Roślina ta najlepiej czuje się w nasłonecznionym stanowisku. Warto jednak unikać bezpośrednich promieni słonecznych, które mogą poparzyć liście. Zimą trzeba unikać przeciągów oraz niskiej temperatury, poniżej 5 st.C. Może ona doprowadzić do obumarcia zamiokulkasa.

Już 1 łyżeczka tego pobudzi zamiokulkasa do wzrostu. Domowa odżywka, która działa szybko

Jeżeli Twój zamiokulkas zaczął marnieć i coraz wolniej rośnie możesz raz w miesiącu podlewać go domową odżywką. Jest ona szybka w przygotowaniu i dostarczy roślinie potrzebnych składników odżywczych. Wystarczy, że wymieszasz w ciepłej wodzie 1 łyżkę żelatyny. Gdy woda ostygnie podlej tym zamiokulkasa. Żelatyna pobudzi roślinę i sprawi, że będzie ona szybciej rosła. Żelatyna zawiera bowiem duże ilości azotu, który jest niezbędnym składnikiem biorącym udział w procesach wzrostu. Sprawia on, że liście stają się mocniejsze i ogólnie pozytywnie wpływa na kondycję kwiatów.