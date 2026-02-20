Tak zmieni się Koszalin w ciągu 50 lat. Pojawi się nawet dworzec! Wizja AI robi wrażenie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-02-20 15:10

Koszalin za pół wieku może być nie do poznania. Nowoczesny dworzec, zielone centrum i ulica Zwycięstwa zamieniona w prawdziwy miejski salon – taką wizję przyszłości miasta stworzyła sztuczna inteligencja, analizując obecne inwestycje i kierunek rozwoju. To, co dziś jest placem budowy i źródłem utrudnień, w 2075 roku może stać się wizytówką regionu.

Koszalin stoi dziś w momencie przełomowym. W centrum trwają duże inwestycje, które dla jednych są uciążliwością, a dla innych zapowiedzią długo wyczekiwanych zmian. Przebudowa ul. Zwycięstwa i historia budowy nowego dworca pokazują, że miasto nie stoi w miejscu. To właśnie na podstawie tych przemian można spróbować odpowiedzieć na pytanie: jak Koszalin może wyglądać za 50 lat? Sztuczna inteligencja, analizując obecne trendy urbanistyczne oraz rozpoczęte inwestycje, kreśli wizję miasta bardziej nowoczesnego, zielonego i przyjaznego mieszkańcom.

Tak zmieni się Koszalin w ciągu 50 lat

Jak może wyglądać Koszalin za 50 lat? Dzisiejsze remonty i inwestycje z pewnością okażą się dopiero początkiem znacznie większej metamorfozy miasta. Mieszkańy w końcu doczekają się nowoczesnego dworca z prawdziwego zdarzenia, centrum zostanie odmienione, a ulica Zwycięstwa stanie się bardziej przyjazna pieszym niż samochodom. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie wizualizacje AI, ukazujące Koszalin z przyszłości.

Koszalin z przyszłości. Koniec z korkami do Mielna?

W perspektywie 50 lat koszalińscy kierowcy i turyści jadący do Mielna będą mogli w końcu zapomnieć o klasycznych wakacyjnych korkach. Już dziś widać, że problem zatłoczonych dróg w sezonie wymaga systemowego rozwiązania - inwestycji w infrastrukturę drogową i alternatywne trasy. W wizji przyszłości AI miasto i region postawią na nową, wydajniejszą trasę dojazdową, omijającą najbardziej newralgiczne punkty, a także na inteligentne systemy sterowania ruchem, które w czasie rzeczywistym będą kierować pojazdy najbardziej płynną drogą.

