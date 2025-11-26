Przebudowa dworca w Koszalinie – dlaczego została wstrzymana?

Miał być nowy, funkcjonalny, przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Tymczasem dworzec kolejowy w Koszalinie praktycznie nie istnieje. Jest wprawdzie peron, przy którym zatrzymują się pociągi, jednak w miejscu zburzonego budynku dworca wciąż straszą zgliszcza, a budowa nowego jest poważnie opóźniona.

Przebudowa koszalińskiego dworca rozpoczęła się w 2023 roku. Wyburzono część starego budynku, pozostawiając jedynie dwie ściany. Po kilku miesiącach prace nagle ustały, a pracownicy zniknęli z placu budowy.

Jak informuje PKP S.A., główną przyczyną zatrzymania inwestycji były poważne błędy w dokumentacji projektowej, które groziły katastrofą budowlaną. Już we wrześniu 2023 roku stwierdzono, że dokumentacja konstrukcyjna wymagała powtórnego wykonania ze względu na błędne obliczenia dotyczące obciążeń konstrukcji. W lutym 2024 roku prace zostały wstrzymane, a proces opracowania nowej dokumentacji, jej weryfikacji i uzgodnień z wykonawcą uniemożliwił realizację zadania.

Dodatkowo, przedłużające się negocjacje z wykonawcą robót budowlanych, dotyczące zakresu prac, kosztów i harmonogramu, nie przyniosły porozumienia. To doprowadziło do decyzji o konieczności rynkowej weryfikacji inwestycji.

Koszalin czeka na nowy dworzec. Co dalej z przebudową?

PKP S.A. zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by udostępnić nowoczesny budynek dworcowy jak najszybciej. Spółka planuje zorganizować spotkanie z władzami Koszalina, aby omówić wspólne działania na rzecz mieszkańców w czasie trwania inwestycji. Priorytetem jest bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu, a także przywrócenie postępu inwestycji w możliwie najkrótszym czasie i transparentna komunikacja z lokalną społecznością.

Nowy przetarg na dokończenie przebudowy dworca w Koszalinie

Polskie Koleje Państwowe S.A. rozpoczęły już działania zmierzające do ogłoszenia nowego przetargu na dokończenie robót. W opracowaniu jest harmonogram i dokumentacja przetargowa. Równolegle, PKP S.A. dokonuje oceny wszystkich okoliczności towarzyszących realizacji inwestycji.

„W jej ramach rozważamy skorzystanie z przysługujących Zamawiającemu środków prawnych, w tym ewentualnego wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi wobec podmiotów odpowiedzialnych”

– informuje PKP S.A.

Kiedy nowy dworzec w Koszalinie?

Na razie trudno określić, kiedy przebudowa dworca kolejowego w Koszalinie zostanie zakończona. Wszystko zależy od przebiegu nowego przetargu i tempa prac. Mieszkańcy Koszalina z pewnością liczą na to, że nowy dworzec zostanie oddany do użytku jak najszybciej.

