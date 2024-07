Podsypuję tym lawendę, a ona pięknie kwitnie przez całe lato. Fioletowe kwiaty niczym z magazynu ogrodniczego. Domowy nawóz do lawendy

Wyciśnij z tubki 4 cm i zmieszaj z colą. Sposób na to, jak wyczyścić przypaloną patelnię od spodu

Podsypuję tym lawendę, a ona pięknie kwitnie przez całe lato. Fioletowe kwiaty niczym z magazynu ogrodniczego

Uprawa lawendy staje się w Polsce coraz popularniejsza. I to nie tylko można ją zobaczyć na wielkich plantacjach, ale także w przydomowych ogródkach czy na tarasach. Jej fioletowy kolor cieszy oko i zmysły przez całe lato. Nie dziwi zatem fakt, że tak wiele osób szuka w sieci informacji na temat tego, czym odżywić lawendę, aby jej kwiatostan utrzymał się przez calutkie lato. Ja od jakiegoś czasu stosuję domowy nawóz do lawendy, na który przepis dała mi moja koleżanka ogrodniczka. Wokół krzaczków lawendy rozsypuję proszek ze skorupek jajek i mieszam go z glebą. Dzięki niemu lawenda kwitnie jak szalona przez calutkie lato, a fioletowe kwiaty wyglądają niczym z magazynu ogrodniczego.

Domowy nawóz do lawendy ze skorupek jaj

Przygotowanie nawozu ze skorupek jaj, który jest bogatą odżywką dla lawendy, jest bardzo łatwe. Wystarczy ugotować jajka w nieosolonej wodzie, obrać je, a skorupki zmielić na proszek. Następnie posypuję go wokół swojej lawendy i mieszam z ziemią. Dzięki temu składniki odżywcze będą stopniowo uwalniane, a lawenda stanie się wzmocniona, bardziej odporna na choroby i szkodniki oraz, co najważniejsze, będzie pięknie kwitła aż do jesieni.