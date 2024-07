Jak prawidłowo umieścić kapsułkę do prania w pralce? Większość osób robi to źle przez to ubrania są niedoprane, a pralka może się zniszczyć. Oto, jak powinno się używać kapsułek do prania

Jak prawidłowo używać kapsułek do prania? Tego możesz nie wiedzieć

Czy istnieje instrukcja korzystania z kapsułek do prania? Okazuje się, że wiele osób korzysta z nich z niewłaściwy sposób. Kapsułki do prania już od dłuższego czasu stały się bardzo popularne. Wiele osób zrezygnowało z klasycznego proszku do prania właśnie na rzecz żelowych kapsułek. Usprawniły one proces prania. Wystarczy wyjąć kapsułkę z pudełka i wrzucić ją do bębna pralki. Nie zawsze jednak kapsułki do prania zastąpią klasyczny proszek. W przypadku małego prania mogą się one nie rozpuścić i zostać na tkaninach. Warto także sprawdzać, co piszą na opakowaniach producenci. Czasem okazuje się, że nie wszystkie kapsułki do prania sprawdzą się w przypadku konkretnych rodzajów materiałów. Niektóre kapsułki marki Vizir nie powinny być stosowane do prania wełny lub jedwabiu. To szlachetnych i delikatnych tkanin rekomendowane są specjalne detergenty piorące.

Kolejnym ważnym krokiem podczas stosowania kapsułek do prania jest kolejność ich umieszczenia w bębnie pralki. To właśnie na tym etapie najwięcej osób popełnia błąd. Najczęściej do bębna pralki wpierw wkładamy ubrania, a dopiero potem kapsułkę do prania i ewentualnie ściereczkę zapobiegająca farbowaniu się tkanin. Prawidłowa kolejność to ta, w której do bębna pralki na początku wkładamy kapsułkę do prania, a dopiero następnie ubrania. W ten sposób mamy pewność, że kapsułka się rozpuści, a detergent piorący dotrze do każdego ubrania. Kapsułka do prania włożona do bębna pralki na sam koniec może sprawić, że ubrania będą nie wypłukane, a w skrajnym przypadkach może to doprowadzić do uszkodzenia pralki.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej