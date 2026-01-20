Kupisz w Biedronce i Lidlu, a po zużyciu posadzisz pomidory w rozsadzie. Świetny sposób na sadzonki bez kupowania plastikowych doniczek. Wysiew pomidorów zimą 

Wykorzystaj biodegradowalne rolki po papierze toaletowym jako ekologiczne i darmowe doniczki do rozsady warzyw.

Stwórz tekturowe stożki, wypełnij ziemią i wysiej nasiona pomidorów, papryki czy selera, zapewniając im odpowiednie warunki.

Odkryj proste triki na pielęgnację młodych sadzonek, by cieszyć się obfitymi plonami – przeczytaj, jak to zrobić!

Wykorzystaj rolki po papierze toaletowym do wysiewu warzyw. Dlaczego warto?

Wiele osób zastanawia się, jak ograniczyć zużycie plastiku i prowadzić bardziej ekologiczny tryb życia. Odpowiedzi często bywają banalne, a wiele przedmiotów codziennego użytku można wykorzystać ponownie. Tak jest miedzy innymi w przypadku rolek po zużytym papierze toaletowym. Okazuje się, że możesz je wykorzystać jako formy do wczesnego wysiewu warzyw. Tekturowe rolki po papierze toaletowym są biodegradowalne i naturalne, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w ogrodnictwie. Dodatkowo nie musisz wydawać pieniędzy i kupować nowych doniczek i form.

Aby wykorzystać rolki po papierze toaletowym do rozsady warzyw możesz użyć cale rolki lub przeciąć je na pół. Zagnij końce z jednej strony, aby stworzyć tekturowy stożek i poustawiaj rolki na plastikowej tacce. Do każdego stożka nasyp ziemi, a następnie układaj nasiona. Zasyp je niewielką ilością podłoża i delikatnie podlej. Tacki z tak przygotowana rozsadą ustaw w korzystnych warunkach cieplnych z dostępem do rozproszonego światła słonecznego. Pilnuj aby siewki miała stały dostęp do światła i nie były narażone na przeciągi i zmiany temperatur.

Jakie warzywa sądzić w rozsadzie zimą?

Koniec zimy to rewelacyjny czas na przygotowanie siewek, które wiosną posadzi się do gruntu. Wczesno owocujące warzywa należy sądzić w rozsadzie wraz z końcem lutego i początkiem marca. To miedzy innymi pomidory, papryka, seler oraz por.

Jak sądzić pomidory w rozsadzie?

Pomidory to zdecydowanie najpopularniejsze warzywa uprawiane na działkach. Ich uprawa jest stosunkowo prosta i zaczyna się właśnie zimą podczas rozsady. Przygotuj tackę z pojemnikami na rozsadę i wkładaj do każdej doniczki po 2/3 nasiona i przysyp je niewielką ilością ziemi. Świeżo posadzone nasiona warto delikatnie zraszać wodą. Nie stosuj zbyt silnego strumienia wody. Może on wypłukać nasiona. Pojemniki z rozsadą należy ustawić w ciepłym miejscu z rozproszonym światłem. Pomidory zaczynają kiełkować po około 10 dniach. Gdy pojawią się pierwsze listki należy zadbać o sprzyjające warunki cieplne. Pomidory lubią ciepło i potrzebują temperatury około 23 stopni Celsjusza. W niektórych przypadkach świetnie sprawdzą się lampy dogrzewające. W tym czasie możesz zacząć stosować pierwsze nawozy wieloskładnikowe. Dobrym rozwiązaniem jest również podlewania sadzonek pomidorów niesoloną wodą po gotowaniu ryżu lub warzyw. Zawiera ona wiele cennych witamin i minerałów, które pozytywnie wpłyną na rozwój sadzonek. W tym czasie należy również usunąć nadmierne sadzonki w tych samych doniczkach. Jeżeli w jednej doniczce wykiełkowały 2 nasiona to usuwamy mniejszą i słabszą roślinkę. Tak przygotowane sadzonki możesz sadzić do gruntu. Najlepiej robić to po 15 maja, gdy minął ostatnie przymrozki.