Nie przegap tego terminu wysiewania sadzonek pomidorów. Podlewaj je tym, a łodygi będą grube, aby w sezonie unieść soczyste pomidory. Kiedy wysiewać pomidory?

Zima to idealny czas na planowanie ogrodu i przygotowanie rozsad warzyw, w tym pomidorów.

Dowiedz się, kiedy najlepiej wysiewać pomidory, aby zapewnić im optymalne warunki wzrostu.

Poznaj sprawdzone metody sadzenia i pielęgnacji pomidorów, by cieszyć się obfitymi zbiorami.

Odkryj domowy sposób na wzmocnienie sadzonek pomidorów, który zapewni im grube łodygi i odporność na choroby!

Kiedy wysiewać pomidory do rozsady? Nie przegap tego ważnego terminu

Trwająca zima to czas, gdy powoli przygotowujemy się do sezonu ogrodniczego. W tym okresie przede wszystkim sprawdzamy okrycia zimowe roślin, a także usuwamy czapy śnieżne, które pokrywają drzewka oraz krzewy. Koniec stycznia i lutego to także czas pierwszych wysiewów do rozsad. W tym okresie sadzimy przede wszystkim warzywa o długim okresie wegetacji oraz niektóre gatunki kwiatów rabatowych. Jednym z częściej uprawianych warzyw w polskich ogrodach i na balkonach są pomidory. Z botanicznego punktu widzenia pomidor to owoc jednak ze względu na jego zastosowanie – traktujemy go jak warzywo. Wiele osób zastanawia się, kiedy wysiewać pomidory do rozsady. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym terminem jest połowa marca aż do początku kwietnia. Nieco wcześniej, bo już pod koniec lutego możesz sadzić niektóre wczesne odmiany, takie jak Reniro F1 czy Lianne F1. Ważne, by nie przekroczyć terminu połowy kwietnia ponieważ owoce mogą nie zdążyć dojrzeć. Aby pomidory w rozsadzie się przyjęły potrzebne jest ciepło w mieszkaniu, temperatury na poziomie 22 stopni Celsjusza, a także duże słońca.

Jak wysiewać pomidory do rozsady?

Na początku przygotuj doniczki lub specjalne pojemniki na sadzonki i napełnij je ziemią. Podłoże delikatnie ugnieć dłonią, a następnie zacznij wkładać nasiona. Zaleca się sadzenia po dwa nasiona co trzy centymetry. Może się zdarzyć, że jedno nie wykiełkuje, a jeżeli pojawią się dwie sadzony to usuwamy słabszą siewkę. Po włożeniu nasion ugniatamy wszystko i zasypuje niewielką warstwą ziemi. Na koniec delikatnie zraszamy wodą. Pamiętaj, że strumień wody nie może być zbyt intensywny ponieważ mógłby wypłukać nasiona. Tak przygotowane pojemniki z nasionami stawiamy w jasnym i ciepłym miejscu. Gdy pomidory zaczną kiełkować i pojawią się pierwsze liście na sadzonki należy je przepikować. Ostrożnie wyjmujemy sadzonki i przesadzamy do nowego podłoża z większą powierzchnią. Pojemnik powinien mieć na dnie otwór, który ograniczy ryzyko gnicia korzeni. Pomidory sadzimy do grunty po zimnej Zośce, czyli 15 maja.

Podlewaj tym sadzonki pomidorów w rozsadzie, a będą łodygi będą grube i silne

Świeżo posadzone pomidory można nawozić. Dzięki temu wzmocni się ich układ korzeniowy i łodygowy. Świetnie w tym celu sprawdzą się nawozy wieloskładnikowe o zbilansowanym składzie. Do nawożenia sadzonek pomidorów możesz także sięgnąć po domowe odżywki. Do niewielkiego naczynia wlej 200 ml krowiego mleka, a następnie dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszaj i aplikuj nawóz strzykawką po 5 ml na jedną sadzonkę. Mleko świetnie odżywi pomidory i zwiększy ich odporność na choroby. Zawiera ono między innymi, potas, wapń oraz magnez, a także witaminy: A,D, K i E. Soda oczyszczona stymuluje rozrost korzeni i chroni przed szkodnikami.