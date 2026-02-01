Odwołaj zakupy w markecie i w lutym zrób to. Zbliża się termin sadzenia pomidorów. Podlewaj sadzonki tym, a łodygi będą grube i gotowe na utrzymanie pomidorów. Nawóz do sadzonek pomidorów

Zastanawiasz się, kiedy siać pomidory? Luty i marzec to idealny czas na rozsadę, a do gruntu trafią po 15 maja.

Poznaj tajniki przygotowania rozsady: od wyboru doniczek i ziemi, po prawidłowy wysiew nasion.

Odkryj naturalne nawozy z mleka i sody oczyszczonej, które wzmocnią Twoje pomidory oraz dowiedz się, czym jest pikowanie i jak je wykonać.

Zacznij uprawę pomidorów z głową i ciesz się obfitymi plonami – przeczytaj, jak to zrobić!

Kiedy wysiewać pomidory do rozsady, a kiedy do gruntu?

Terminarz wysiewu i sadzenia pomidorów jest bardzo ważny. Dzięki temu sadzonki będą miały wystarczający czas na wzrost, kwitnienie oraz owocowanie. Kiedy zatem siać pomidory? Większość ogrodników przyznaje, że najlepszym terminem wysiewu pomidorów do rozsady jest luty lum marzec. Uznaje się, że sadzonki pomidorów powinny być przesadzone do gruntu około 2 miesiące po wysiewie. Wcześniej mogą być sadzone pomidory do uprawy szklarniowej.

Pomidory to rośliny ciepłolubne, które źle znoszą zmiany temperatur. Jeżeli planujesz przesadzenie swoich sadzonek do gruntu to zaplanuj to na termin nie wcześniejszy niż 15 maja. W pogodzie jest to data graniczna, po której zazwyczaj nie występują już gruntowe przymrozki. Pomidory szklarniowe możesz sądzić miesiąc wcześniej.

Jak wysiewać pomidory do rozsady?

Przygotuj odpowiednie doniczki. Do uprawy pomidorów świetnie sprawdzą się pojemniki wielokomorowe. Istotnym elementem rozsady jest ziemia. Do uprawy pomidorów podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne.

Wysiew pomidorów przeprowadza się płytko. Oznacza to, że 2/3 nasiona wkładaj w ziemię na głębokość 1 centymetra. Zawsze sadzi się więcej nasion, aby uniknąć sytuacji, że żadne nie wykiełkuje. Jeżeli wykiełkują wszystkie to usuń najmniejsze sadzonki. Posadzone nasiona delikatne zraszamy wodą i przestawiamy w ciepłe miejsce. Optymalna temperatura dla wzrostu nasion to 22 stopnie Celsjusza. Czas kiełkowania wynosi od 5 do 10 dni. W tym czasie możesz zacząć stosować naturalne nawozy.

Czym nawozić pomidory w rozsadzie?

W pierwszych etapach wzrostu pomidorów świetnie sprawdzi się nawóz z mleka krowiego oraz sody oczyszczonej. Mleko dostarcza do sadzonek wapno, które stymuluje oraz wzmacnia korzenie. Dodatkowo mleko chroni przed namnażaniem się popularnych chorób grzybowych. Soda oczyszczona dostarcza cennych mikroelementy, które stymulują i wzmacniają rośliny. Na 1 litr wody dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej i 50 ml mleka. Całość wymieszaj i raz na dwa tygodnie podlewaj tym pomidory w rozsadzie.

Czy jest pikowanie pomidorów i jak je wykonać?

Gdy młode sadzonki mają już kilka listków warto przeprowadzić pikowanie pomidorów. Na około 2 godziny przed zabiegiem podlej sadzonki, a będzie Ci łatwiej je wyjąć z doniczek. Pikowanie polega na przesadzeniu sadzonek do nowej ziemi, tak by miały one więcej przestrzeni na rozrost. Dzięki temu wzmacnia się układ korzeniowy i sprawia, że sadzonki lepiej rosną. Podczas przesadzania siewek do nowych doniczek możesz to robić głęboko, nawet do liści. W ten sposób krzewy pomidorów będą silniejsze i lepiej utrzymają duże owoce.