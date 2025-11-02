Jesienią i zimą włóż to warzywo do butów! Nawet nie wiesz, jak bardzo Ci to pomoże. Rano buty będą gotowe na podbój kolejnego dnia

Odkryj zaskakujące zastosowanie ziemniaków, które pomoże Ci zadbać o buty jesienią i zimą.

Dowiedz się, jak ziemniaki skutecznie usuwają wilgoć i zmiękczają obuwie, chroniąc je przed zniszczeniem.

Poznaj prosty trik, dzięki któremu Twoje buty będą suche i komfortowe każdego ranka.

Zastanawiasz się, jak przedłużyć życie swoich butów? Przeczytaj i poznaj sekretne zastosowanie popularnego warzywa!

Dlaczego warto włożyć do butów ziemniaki?

Ziemniaki to zdecydowanie jedno z najbardziej popularnych warzyw w naszym kraju. Okazuje się jednak, że ziemniaki mogą przydać się także w nieco innych sytuacjach. Jesienią i zimą można je włożyć do butów po powrocie do domu. Ziemniaki świetnie wyciągną wilgoć z butów i sprawią, że rano będą one idealnie suche. Ten sposób suszenia butów jest o wiele bezpieczniejszy niż stawianie ich pod grzejnikiem. Kaloryfery mogą przyczynić się bowiem do szybszego niszczenia się butów. To jednak nie wszystko. Ziemniaki ze względu na dużą zawartość skrobi świetnie zmiękczają materiał i sprawiają, że skóra z butów staje się elastyczna. Sprawia to, że buty nie sztywnieją i nie obcierają stóp. Włóż ziemniaki wieczorem do butów, a rano zobaczysz różnicę.

Jak zadbać o buty jesienią?

Jedną z podstawą czynnością pielęgnacji butów jest ich impregnacja. To nic innego jak zabiegi mające na celu zabezpieczenie materiału buta przed negatywnym wpływem czynniku zewnętrznych, w tym przed wilgocią. Regularnie wykonywana impregnacja butów sprawi, że staną się one bardziej odporne na deszcz, śnieg oraz niskie temperatury. W sklepach znajdziesz szeroki wybór profesjonalnych specyfików di impregnacji obuwia, jednak profesjonalnie szewcy zdradzają, że domowe metody są równie dobre. Najlepsza do impregnacji butów skórzanych jest gliceryna. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu traktowano zimowe buty gliceryną, a następnie wstawiało do nagrzanego piekarnika, by gliceryna się wchłonęła pozostawiając po sobie wodoodporną warstwę. Podobnie zadziała suszarka do włosów. Gliceryna do impregnacji butów nie sprawdzi się w przypadku obuwia zamszowego.