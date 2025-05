Ślimaki ruszają na żer. Rozpuść ten proszek w wodzie i zatrzymaj towarzystwo, zanim pożre rośliny

Rozrób, poczekaj 2 godziny i podlej ogórki tuż po wsadzeniu ich do gruntu, a wzmocnisz ich korzenie i łodygi. Latem bujnie zaowocują. Domowy nawóz do ogórków

Pani z Castoramy powiedziała mi, ze wystarczy to pokruszyć i rozsypać wokół juki. Po takiej odżywce moja juka wypuszcza nowe pąki. Domowy nawóz do juki

Jednym z naturalnych sposobów pozbycia się ślimaków w miejscach, gdzie rośliny rosną w doniczkach, jest oklejenie ich miedzianymi taśmami. Ślimaki nie lubią kontaktu z miedzią, dlatego taśmy stworzą barierę nie do przejścia. Ogólnie, żeby skutecznie pozbyć się ślimaków zarówno ze skorupą, jak i bez trzeba wiedzieć, czego te mięczaki nie lubią. Trzeba tak zaplanować zagonek tak, by znalazły się na nim rośliny odstraszające mięczaki. Warto posiać je w pobliżu warzyw, które są dla nich wyjątkowo apteczne, czyli truskawki, maliny, ogórki, liście rabarbaru, sałaty czy kapusty. W pobliżu tych roślin sprawdzą się: czosnek, cebula, lawenda, koper, rozmaryn, gorczyca, tymianek, majeranek, szałwia, cząber, nagietki. Żeby wzmocnić barierę, która sprawi, że ślimaki nie przedrą się do naszych upraw, można też rozsypać fusy od kawy zmieszane z cynamonem sodą oraz skórką z cytryny. Można także przygotować pułapkę z roztworu z drożdży. Trzeba również pamiętać, że ślimaki wyruszają na żer wieczorem, dlatego zawsze podlewaj rośliny o poranku. Mięczaki lubią wilgoć, więc wieczorne podlewanie, ułatwia im dotarcie do apetycznych kąsków.

Domowa pułapka na ślimaki

Drugim sposobem pozbycia się ślimaków z ogrodu jest zastosowanie produktów, które mięczaki bardzo lubią. Zapach drożdży jest dla nich bardzo nęcący. Można przygotować na nie pułapkę. 50 g drożdży rozkruszamy i rozpuszczamy w 0,5 litra ciepłej wody. Możemy też dodać łyżeczkę cukru. Taką miksturą napełniamy np. słoik i zakopujemy go, tak by był na poziomie ziemi. Ślimaki skuszone aromatem drożdży wpadną do słoika i już się z niego nie wydostaną. Podobny efekt uzyskamy, gdy zamiast roztworu z drożdży użyjemy piwa. Niestety takie pułapki trzeba ustawiać codziennie. W walce ze ślimakami można także wykorzystać dostępną w sklepach ogrodniczych ziemię okrzemkową lub mączkę bazaltową. Skutecznym sposobem na pozbycie się ślimaków z ogrodu są także biegusy indyjskie. To kaczki, dla których ślimaki są prawdziwym przysmakiem. Warto wspomnieć, że naturalnym wrogiem ślimaków są także jeże i żaby.

